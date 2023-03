O Urso do Pó Branco chega aos cinemas: Conheça essa comédia inusitada

Baseado em uma bizarra história real, O Urso do Pó Branco acaba de estrear nos cinemas brasileiros! O filme mistura comédia, suspense, ação e terror para contar a história de um urso que, após consumir uma enorme quantidade de cocaína, embarca em um verdadeiro frenesi assassino.

Dirigido por Elizabeth Banks (As Panteras), O Urso do Pó Branco – Cocaine Bear, no título original – estreou nos Estados Unidos em 24 de fevereiro.

Com um orçamento de 37 milhões de dólares, o longa já faturou mais de 80 milhões nas bilheterias. O filme também é bem recebido pela crítica especializada, com 67% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o elenco e a estreia de O Urso do Pó Branco nos cinemas; confira!

Conheça a história bizarra de O Urso do Pó Branco

A trama de O Urso do Pó Branco é (levemente) inspirada na bizarra história real do “Urso da Cocaína” – um urso negro americano que ingeriu mais de 30 quilos de cocaína perdida nos anos 80.

No filme, que é ambientado em 1985, um urso negro de mais de 200 quilos consome uma quantidade considerável de cocaína que cai do avião de um traficante de drogas.

A partir daí, o urso embarca em uma assustadora jornada de violência pelas florestas do estado americano da Georgia.

Completamente chapado, o urso bate de frente com uma excêntrica reunião de policiais, criminosos e turistas – que fazem de tudo para sobreviver perante à ameaça animal.

“Um delírio de sangue e coca! Nesta comédia, acompanhamos um grupo bizarro de policiais, criminosos, turistas e adolescentes que, após se perderem em uma floresta da Georgia, enfrentam um predador de mais de 200 quilos movido por uma quantidade monstruosa de cocaína”, diz a sinopse oficial do longa.

Quem está no elenco de O Urso do Pó Branco?

O elenco de O Urso do Pó Branco é liderado por Keri Russell, da série The Americans, como a protagonista Sari, uma enfermeira em busca da filha sumida.

Alden Ehrenreich, do filme Solo: Uma História Star Wars, é Eddie, um viúvo disposto a tudo para encontrar sua cocaína perdida.

O’Shea Jackson Jr. (Straight Outta Compton: A História do N.W.A) vive Daveed, o melhor amigo de Eddie.

O eterno Ray Liotta (Os Bons Companheiros) interpreta Syd, o pai de Eddie, líder de uma influente organização criminosa. O ator faleceu em maio de 2022, e por isso, O Urso do Pó Branco é dedicado a ele.

Isiah Whitlock Jr., de séries como The Wire e filmes como Eu Me Importo, interpreta Bob, um policial que também se envolve no caso da cocaína perdida.

O elenco principal de O Urso do Pó Branco é completado pela prolífica “atriz de personagem” Margo Martindale (Bem-vindos à Vizinhança) no papel de Liz, uma agente florestal do parque Chattahoochee–Oconee.

Brooklynn Prince (Órfãos), Christian Convery (Sweet Tooth), Jesse Tyler Ferguson (Modern Family), Kristofer Hivju (Game of Thrones) e Hannah Hoekstra (As Panteras) completam o elenco de O Urso do Pó Branco.

Data de estreia e trailer de O Urso do Pó Branco

O Urso do Pó Branco já está em cartaz nos cinemas brasileiros! O filme estreia no Brasil nesta quinta-feira (30 de março de 2023).

Confira abaixo o trailer oficial legendado de O Urso do Pó Branco!

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.