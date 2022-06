O violento filme de ação que todo mundo está vendo na Netflix

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, Colisão já faz o maior sucesso entre o público brasileiro. Desde sua estreia original, o longa galgou inúmeras posições no ranking da plataforma, até figurar no Top 10 nacional do streaming. O sucesso do thriller não é exatamente uma surpresa, já que a trama de Colisão é repleta de ação, violência e reviravoltas.

Produzido na África do Sul, Colisão é um projeto do cineasta Fabien Martorell. O roteiro fica por conta de William Gillin, Sean Cameron Michael e Siphosethu Tshapu.

Além de fazer sucesso com o público brasileiro da Netflix, Colisão também conquista a crítica especializada. O filme sul-africano é elogiado por seu ritmo acelerado, a condução do enredo e as performances do elenco.

Parece promissor, certo? Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama de Colisão e o elenco do longa; confira.

Conheça a trama eletrizante de Colisão na Netflix

O sucesso de Colisão comprova (mais uma vez) o apreço do público brasileiro por produções sul-africanas. Em 2022, séries como Beleza Impiedosa e Young, Famous & African conquistaram os assinantes da plataforma.

“Em uma corrida contra o tempo, um empresário corrupto e sua esposa socialite têm apenas um dia para salvar a filha deles de um chefão do crime”, afirma a sinopse oficial de Colisão na Netflix.

Colisão – também encontrado sob o título original Collision – acompanha a história de um casal que faz de tudo para salvar a filha de uma terrível organização criminosa.

A trama de Colisão é ambientada na cidade sul-africana de Joanesburgo. A história começa quando Bra Sol, um perigoso gângster sequestra Nicki, uma adolescente rebelde, ligada a uma influente família do país.

O enredo, a partir daí, é contado sob a perspectiva de vários personagens diferentes. Entre eles, destacam-se um funcionário de uma grande corporação, um criminoso cruel, um grupo de jovens humildes e um simples comerciante.

De acordo com a análise de um site sul-africano, Colisão faz um ótimo trabalho ao mostrar os efeitos do racismo, da corrupção política e das divisões sociais na sociedade da África do Sul.

Em 2022, outro filme sul-africano fez muito sucesso na Netflix: o thriller de guerra Silverton – Cerco Fechado.

Tudo sobre o elenco de Colisão na Netflix

O elenco de Colisão é formado, principalmente, por atores e atrizes da África do Sul, pouco conhecidos pelo público internacional.

Colisão é protagonizado pelo britânico Langley Kirkwood como Johan Graser, o pai de Nicki, a adolescente cujo sequestro inicia a trama do longa.

Você, provavelmente, conhece Kirkwood por sua performance como o Capitão Bryson na série histórica Black Sails.

A sul-africana Tessa Juber (A Garota de St. Agnes) é Diane Graser, a esposa de Johan.

Nicki Graser, por sua vez, é interpretada pela jovem atriz Zoey Sneedon. O elenco principal de Colisão é completado por Vuyo Dabula como o vilão Bra Sol.

O ator é famoso por uma pequena participação no filme Vingadores: Era de Ultron, do MCU.

Colisão já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer do longa.

