O violento filme de terror que todo mundo está assistindo na Netflix

Outubro é a melhor época do ano para os fãs de terror. Afinal de contas, cinemas e plataformas de streaming lançam algumas das estreias mais aguardadas do gênero. Recentemente, a Netflix disponibilizou em seu catálogo o filme As Ruínas. Com uma trama violenta e cheia de surpresas, o longa não demorou a conquistar os assinantes.

Lançado originalmente em 2008, As Ruínas é baseado em um livro de Scott Smith. Com direção de Carter Smith, o longa é um grande expoente do gênero “terror de sobrevivência”.

Continua depois da publicidade

Em sua estreia original, As Ruínas garantiu uma bilheteria modesta. O filme também dividiu a opinião da crítica especializada, garantindo 48% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de As Ruínas na Netflix; confira.

Saiba tudo sobre a história de As Ruínas na Netflix

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, As Ruínas já figura no Top 10 da plataforma, superando sucessos como Lou e Justiça em Chamas.

“Era para ser só uma viagem tranquila para Cancún. Até que um turista misterioso convence quatro jovens americanos a conhecer uma escavação arqueológica”, afirma a sinopse oficial de As Ruínas na Netflix.

A trama começa quando dois casais americanos – Jeff, Amy, Eric e Stacy – decidem explorar um sítio arqueológico na selva mexicana.

Os protagonistas não demoram a perceber que as ruínas de um misterioso templo maia estão cobertas de uma estranha vegetação.

Mas quando essas vinhas se mostram mais “vivas” do que parecem, o grupo embarca em uma eletrizante (e violenta) jornada pela sobrevivência.

Será que os americanos conseguirão escapar? Ou terão o mesmo destino dos outros turistas que sucumbiram às ruínas? Só assistindo ao filme para saber.

Elenco de As Ruínas tem atores de Jogos Vorazes e X-Men

O elenco de As Ruínas é liderado por Jonathan Tucker, Jena Malone, Shawn Ashmore e Laura Ramsey como os protagonistas Jeff, Amy, Eric e Stacy.

Jonathan Tucker é mais conhecido por sua performance como o Major Craddock na série Westworld. O ator também está em filmes como As Panteras e O Massacre da Serra Elétrica.

Jena Malone é famosa por interpreta Johanna Mason na franquia Jogos Vorazes. Outros projetos da atriz incluem os filmes Animais Noturnos e Demônio de Neon.

Você, provavelmente, conhece Shawn Ashmore como o Homem de Gelo da franquia X-Men.

Finalmente, Laura Ramsey está em filmes como O Mafioso e séries como Mad Men, My Generation e Hindsight.

O elenco de As Ruínas conta também com Joe Anderson (Amanhecer: Parte 2), Jordan Patrick Smith (Vikings), Luis Antonio Ramos (CSI Miami) e Bar Paly (Legends of Tomorrow).

As Ruínas está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.