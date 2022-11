O violento filme histórico que todo mundo está vendo na Netflix

A Netflix lançou mais um filme histórico, ambientado no século XIV. O longa-metragem, que é apenas distribuído pela gigante do streaming, tem dado o que falar. Vamos ver do que se trata.

“Um líder mercenário sela seu destino ao declarar guerra contra os exércitos da Ordem Teutônica e do Sagrado Império Romano”, diz a sinopse do filme.

O filme é baseado na juventude do famoso comandante hussita Jan Žižka, um dos líderes militares mais bem-sucedidos de seu tempo, que nunca havia perdido uma batalha.

O diretor Petr Jákl disse que queria promover a República Tcheca no mundo e, portanto, desta vez escolheu um dos maiores heróis nacionais checos como protagonista do seu filme.

Ao contrário de outros autores, ele escolheu o período inicial da vida de Žižka porque queria que o público visse como seu personagem foi formado.

Ao mesmo tempo, permitiu-lhe fazer o filme diferente de seus antecessores, que se concentrava em seu glorioso período hussita.

Jákl admitiu que embora tentasse ser fiel aos fatos, cooperando com o historiador tcheco Jaroslav Čechura, ele não os considerava tão importantes quanto a impressão geral, especialmente porque muitos fatos do início da vida de Žižka não são conhecidos ou são uma questão de disputa entre os historiadores. Assim também uma história de amor foi adicionada.

Vamos ver que filme é esse.

Medieval faz sucesso na Netflix

Trata-se de Medieval, que estreou há poucos dias na Netflix e rapidamente ascendeu ao top 10 dos longas-metragens mais assistidos na plataforma no Brasil.

Atualmente, ele está em segundo lugar na lista dos 10 mais assistidos, atrás apenas de Enola Holmes 2, estrelado por Henry Cavill e Millie Bobby Brown.

No Rotten Tomatoes, o filme possui 41% de aprovação dos críticos, com 32 críticas computadas. A avaliação média é de 5,0/10.

O elenco conta com Ben Foster, Sophie Lowe, Michael Caine, Til Schweiger, Roland Møller, Matthew Goode, William Moseley, Karel Roden, e Werner Daehn.

Medieval está disponível na Netflix.

