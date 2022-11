O violento filme histórico que todo mundo está vendo na Netflix

Medieval tem atraído muitos assinantes da Netflix, mas alguns podem ter ficado confusos com seu desfecho – ainda que seja bem simples. Vamos mergulhar na trama do filme agora.

“Um líder mercenário sela seu destino ao declarar guerra contra os exércitos da Ordem Teutônica e do Sagrado Império Romano”, diz a sinopse do filme.

Continua depois da publicidade

O filme é baseado na juventude do famoso comandante hussita Jan Žižka, um dos líderes militares mais bem-sucedidos de seu tempo, que nunca havia perdido uma batalha.

É um filme de grande orçamento estrelado por Michael Caine e Ben Foster, classificado para maiores em razão das decapitações, eviscerações, amputações, agressões a mulheres e mortes de civis inocentes.

A trama de Medieval

Medieval começa em 1402 e retrata a Europa em estado de caos após a morte do Sacro Imperador Romano Carlos IV. Tudo mudou para pior. A Europa foi engolida pela guerra, peste e fome, resultando nas eleições de dois papas.

Um estava em Roma e o outro estava em Avignon sob proteção francesa. A primeira cena discute como a coroação de um novo imperador pode restabelecer o estado de direito, pondo fim à turbulência e trazendo estabilidade.

O rei boêmio Venceslau, filho mais velho do imperador Carlos IV, foi selecionado para esse fim. Apenas o Papa de Roma tinha autoridade para escolhê-lo, então aqueles que apoiavam o Papa II da França estavam determinados a impedir sua coroação a qualquer custo.

Isso também fica extremamente claro no início do filme, quando o rei de Rosenborg envia suas tropas para matar Lord Boresh, que estava trabalhando para fornecer uma passagem segura para Roma para o rei boêmio Venceslau.

Jan Zizka, que foi encarregado de manter Lord Boresh seguro, aparece pela primeira vez no filme neste momento. Ao longo do filme, Jan Zizka e seu bando de guerreiros durões estão em grande desvantagem numérica, e esse cenário não é exceção.

Mesmo assim, eles não tiveram problemas para derrubar os assassinos e resgatar Lorde Borash. Um soldado os informou que o rei de Rosenborg havia despachado essas tropas para matar Lorde Boresh.

O filme continua com o rei Venceslau, o rei Sigismundo e Lord Rosenborg discutindo a obrigação de Rosenborg de fornecer dinheiro para que Venceslau seja coroado como o novo imperador.

O rei Sigismundo, meio-irmão do rei Venceslau, está preocupado com os invernos iminentes porque isso tornará a viagem a Roma impossível.

Por outro lado, Lord Rosenborg se preocupa com o dinheiro que o rei Venceslau lhe deve. Mas, na verdade, a preocupação de Rosenborg de que o rei Venceslau fosse assassinado enquanto viajava para Roma é a razão pela qual ele queria que Lorde Boresh fosse morto.

A próxima cena apresenta Lady Katherine (Sophie Lowe), a noiva de Lord Rosenborg. Ela é visível durante a maior parte do filme e parece estar levantando a voz contra a lei do rei Sigismundo e é mais tarde sequestrada como resultado.

O diretor Petr Jákl mostra uma pequena reunião entre Jan Zizka e seu irmão, Jaroslav, antes de Zizka partir para a missão de sequestrar Katherine. É evidente a partir desta cena que Jan Zizka e seu irmão Jaroslav têm um relacionamento neutro e raramente se encontram.

A cena do reencontro torna aparente quando o filho de Jaroslav o encontra pela primeira vez e tem um monte de perguntas e coisas que Jaroslav não quer que ele pergunte e diga. Além disso, Zizka não tem ideia de quem é a esposa de seu irmão e como ela morreu.

A importância de Katherine

Katherine revela ter profunda devoção e paixão por Jan Hus, que favorece os ensinamentos de Jesus sobre os do Papa. Jan Hus também era contra todos esses reis e senhores indo para a guerra, e condenou muitos aspectos da Igreja Católica na Boêmia, como suas ideias sobre eclesiologia, simonia, eucaristia e muito mais.

Katherine também pode ser vista como um peão político que todos querem, porque ela é sobrinha do rei da França. A trama principal do filme começa quando Jan Zizka sequestra Katherine, e o rei Sigismundo se torna um aliado de Lord Rosenborg ao trair seu meio-irmão e o rei boêmio, Venceslau, que não tem a menor ideia da situação.

O reencontro de Jan Zizka com seu irmão teve consequências não intencionais porque Torak, a quem o rei Sigismundo havia enviado, sequestrou Jaroslav e deixou o filho de Jaroslav gravemente ferido.

À medida que o enredo do filme avança, Jan Zizka é visto empregando estratégias militares inovadoras para repelir os homens de Torak. Sua habilidade como líder é ainda demonstrada pelo fato de que ele pode incluir frequentemente camponeses locais em suas estratégias de ataque.

Então veio o momento em que ele perdeu o olho esquerdo durante um ataque de Torak e suas tropas na caverna onde Zizka, com todo o seu bando de soldados, foi visto escondido. A trama começa a se concentrar mais em Katherine e Jan Zizka depois que Katherine ajuda a salvar Zizka.

Katherine também pode ser considerada uma personagem que ajuda Jan Zizka a descobrir seu verdadeiro propósito, pois ele está preso entre as boas e más ações de seu rei.

Isso também pode ser considerado o início de ele ser referido como um herói. Este ponto de vista também se reflete no filme quando os soldados de Lord Rosenborg chegam para enforcar David por ajudar Jan Zizka.

Katherine questiona a integridade de Jan Zizka, imaginando como ele pode suportar isso, o que faz Zizka perceber que ele pode trazer a paz e que sua autoconfiança inspirará os outros a acreditarem em si mesmos e lutarem por seus direitos. Ele então salva David depois de ver que Katherine também começou a acreditar em si mesma e não pode resistir aos erros desses soldados.

Jan Zizka pode ser visto se reunindo com seus companheiros perto do final do meio do filme, mas ele tem uma mudança de plano. Ele ordena que Katherine seja entregue ao pai, que pode facilmente derrotar Lord Rosenborg, mas seus homens se revoltam contra ele e decidem entregar Katherine ao rei da Boêmia.

Além disso, a afeição de Zizka por Katherine pode ser vista nesta cena, pois ele quer entregá-la ao pai, mas também tenta se abrir sobre Anna, que foi morta pelos cavaleiros do rei por matar um falcão.

A cena também mostra o descontentamento de Zizka com a crença de seu pai de que os reis foram selecionados pelos deuses.

O final de Medieval explicado

David vai ver Jan Zizka, mas também atua como mensageiro de Lord Borash, que havia sido gravemente ferido. Lord Boresh informa a Zizka de tudo o que ocorreu e solicita que Zizka impeça o rei Sigismundo de levar Katherine.

Se ele conseguir capturar Katherine, seu império será completamente aniquilado e haverá escuridão completa. Depois que Lord Boresh falece, Jan começa a marchar em direção ao castelo, pois é sua missão final. Mais uma vez, ele emprega a ajuda dos camponeses locais, que estão, neste momento, dispostos a sacrificar suas vidas por uma causa nobre.

Por outro lado, os camaradas de Jan Zizka já chegaram ao castelo para entregar Katherine e foram atacados pelos soldados de Torak. Mas Jan chegou ao castelo bem a tempo, dando início à batalha final do filme.

A batalha final entre Torak e Jan chega ao fim quando Katherine cai do castelo, o que distrai Torak, dando a Jan a oportunidade de desferir um golpe decisivo. Katherine é então retirada da água por Zizka, que fica sabendo que ela está prestes a morrer.

Então, pouco antes de falecer, Katherine entrega a Zizka o anel de sua mãe. Sigismundo eventualmente se torna rei da Boêmia, mas as pessoas se revoltam contra ele. Jan Zizka lidera o exército de camponeses em menor número contra o exército de Sigismundo.

O filme termina como começou, com o galope de um corcel e um soldado sentado nele. A única diferença é que, no início, parecia ser um lutador solitário, mas a cena final mostrou Jan Zizka liderando o exército camponês. Conclui com o fato de que Jan Zizka nunca foi derrotado.

Medieval está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.