O violento suspense que todo mundo está assistindo na Netflix

Um violento filme de suspense e terror tem dado o que falar na Netflix. A Caçada está dentre os mais assistidos na plataforma nos últimos dias. Veremos do que ele se trata agora.

“Nesta sátira de terror, elites ricas têm como esporte a caça de cidadãos comuns e inocentes. Mas uma mulher vai virar o jogo”, diz a sinopse do longa-metragem.

O filme começa com uma abertura explosiva e somos levados para um jato de luxo onde os ricos liberais festejam e conservadores pobres aleatórios de diferentes partes do país foram drogados e escondidos na parte de trás do avião.

A próxima cena começa com as vítimas sequestradas acordando amordaçadas e indo em direção a uma caixa misteriosa em um campo, como a cornucópia de Jogos Vorazes. Uma vez que suas restrições são retiradas e o tiroteio começa.

Há várias sequências emocionantes e cheias de suspense, como o primeiro tiroteio no campo e alguns combates corpo a corpo.

Vemos armadilhas sangrentas, uma granada jogada nas calças de uma pessoa e muitos ferimentos de aparência dolorosa de flechas, facas e balas.

A Caçada faz sucesso na Netflix

Atualmente, A Caçada está em segundo lugar dentre a lista de filmes mais assistidos da Netflix no Brasil, levando em conta apenas os últimos dias claro.

Isso não quer dizer, no entanto, que o filme seja exatamente muito bom. No Rotten Tomatoes, ele conta com 57% de aprovação dos críticos, com 273 análises computadas.

“A Caçada bem sucedido o suficiente como um thriller de ação sombriamente humorístico, mas dispara longe do alvo quando visa uma sátira social oportuna”, diz o consenso dos críticos.

A Caçada foi dirigido por Craig Zobel, mais conhecido pelas aclamadas séries Mare of Easttown e The Leftovers.

A Caçada está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.