O violento suspense que todo mundo está vendo na Netflix

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, Meu Nome é Vingança não demorou a conquistar os assinantes da plataforma. Logo após a estreia, o filme italiano passou a figurar no Top 10 do streaming, superando alguns dos maiores hits da plataforma. Por isso, será que vale a pena assistir Meu Nome é Vingança?

Uma produção original da Netflix, Meu Nome é Vingança (Il Mio Nome è Vendetta, no título original) é um filme do cineasta italiano Cosimo Gomez (Santa Bárbara).

Continua depois da publicidade

O filme estreou na plataforma em 30 de novembro de 2022. Além de conquistar o público do streaming, Meu Nome é Vingança causou uma forte impressão na crítica especializada.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o elenco e o sucesso de Meu Nome é Vingança na Netflix. Veja se vale a pena assistir ao filme.

De que fala Meu Nome é Vingança na Netflix?

Meu Nome é Vingança é o filme perfeito para quem curte história de justiça, retribuição e, como o título indica, vingança.

“Quando antigos inimigos matam sua esposa e cunhado, um ex-mafioso e a filha vão a Milão para planejarem a vingança”, afirma a sinopse oficial de Meu Nome é Vingança na Netflix.

O thriller italiano conta a história de Santo, um ex-assassino profissional da máfia ‘Ndrangheta que, após anos de serviço fiel, se “aposenta” com a família na região de Trentino.

A vida do protagonista é virada de cabeça para baixo quando um grupo de criminosos rivais executa sua esposa e cunhado.

A partir daí, Santo deixa o pacifismo de lado e embarca em uma violenta jornada de vingança, acompanhado pela filha Sofia.

Por sua temática, história e desenvolvimento das cenas de ação, o filme já é comparado à franquia John Wick, de Keanu Reeves.

Quem está no elenco de Meu Nome é Vingança?

O elenco de Meu Nome é Vingança é liderado pelo ator e cineasta italiano Alessandro Gassman (Il Commissario Corso) no papel do protagonista Santo.

Entre a audiência internacional, Gassman é mais conhecido por sua performance no filme de ação Carga Explosiva 2, de Luc Besson. No longa, o ator contracena com Jason Statham.

A jovem atriz Ginevra Francesconi, das séries Don Matteo e Famosa, vive Sofia, a filha de Santo.

O elenco de Meu Nome é Vingança é completado pelo veterano Remo Girone, de filmes como Ford vs. Ferrari e séries como Killing Eve.

Vale a pena assistir Meu Nome é Vingança na Netflix?

Menos de 24 horas após estrear na Netflix, Meu Nome é Vingança assume a posição Número 2 no Top 10 do streaming, ultrapassando hits como Uma Quedinha de Natal, O Milagre e Enola Holmes 2.

Ou seja: o filme faz muito sucesso com o público brasileiro. Mas será que os espectadores e a crítica especializada aprovaram a trama? A resposta é mais complexa do que parece!

Até o momento, Meu Nome é Vingança não conta com aprovação crítica no Rotten Tomatoes. A nota da audiência, por sua vez, não é das melhores: o filme garantiu apenas 29% da aprovação do público.

Esse nível se repete em outros sites de avaliação: no IMDB, Meu Nome é Vingança ficou com a nota 5.2 (em 10), considerada baixa. O site Leisure Byte avalia o filme em 2.5 (em 5), outra nota baixa.

Em síntese, tudo indica que Meu Nome é Vingança, embora tenha garantido ótimos números de audiência na Netflix, falhou em ganhar o coração do público.

Mesmo assim, o filme continua a fazer sucesso na plataforma. Você já pode conferir a trama de Meu Nome é Vingança na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.