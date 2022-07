Olhos Famintos está de volta com trailer assustador

A saga Olhos Famintos está de volta, e o quarto filme ganhou um primeiro trailer assustador.

A ScreenMedia divulgou a prévia sinistra e aterrorizante do novo filme da franquia. Com o título de Jeepers Creepers: Reborn, o longa-metragem irá funcionar como um reboot (via ScreenRant).

Continua depois da publicidade

Um novo grupo de pessoas está na mira do Creeper. Uma grande festa de terror está acontecendo na cidade, com as mais variadas atrações bizarras.

Os jovens vão até uma casa mal assombrada, e descobrem um lugar novo e muito assustador. Porém, o que eles não sabem é que na casa, terão de fugir de uma criatura assassina, faminta por sangue.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre Jeepers Creepers: Reborn

A franquia iniciada em 2001 por Victor Salva, rendeu uma trilogia de sucesso e de baixo orçamento, embora o terceiro filme tenha sido massacrado pela crítica.

O reboot trará o diretor Timo Vuorensola, enquanto Sean Michael Argo é o roteirista do filme.

O elenco conta com Sydney Craven, Imran Adams, Jarreau Benjamin, Matt Barkley, Peter Brooke, entre outros atores.

Jeepers Creepers: Reborn chegará aos cinemas de forma limitada nos cinemas dos Estados Unidos, de 19 a 21 de setembro. Não há data oficial para o Brasil.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.