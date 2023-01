Olhos Famintos retorna com Renascimento; conheça a franquia e o novo filme

Olhos Famintos, uma das franquias de terror mais famosas do cinema, volta à tona com o lançamento nacional de Olhos Famintos: Renascimento. O longa, que estreia no Brasil em 12 de janeiro, funciona como um reboot para a franquia, que lançou três sucessos de bilheteria entre 2001 e 2017.

A estreia original de Olhos Famintos: Renascimento ocorreu nos Estados Unidos em setembro de 2022. O filme tem direção do finlandês Timo Vuorensola, em sua estreia nos cinemas americanos. O roteiro é de Jake Seal e Sean Michael-Argo.

Originalmente, o filme foi concebido como um reboot da saga Olhos Famintos, produzida por Victor Salva. A intenção de Timo Vuorensola era começar uma nova trilogia.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o lançamento de Olhos Famintos: Renascimento! Veja se vale a pena assistir o filme nos cinemas.

Relembre a franquia Olhos Famintos

A franquia Olhos Famintos começou em 2001, com o lançamento do primeiro filme da saga. Produzido com orçamento de apenas 10 milhões de dólares, o longa se tornou um inegável sucesso de bilheterias, com rendimentos de 60 milhões.

“Dois irmãos se deparam com um estranho vulto na estrada pela qual estão voltando para casa. Ao investigar o mistério, eles descobrem centenas de cadáveres mutilados pendurados no porão de uma antiga igreja”, afirma a sinopse do primeiro filme.

Após o sucesso de Olhos Famintos, a continuação chegou aos cinemas em 2003. O lançamento do terceiro filme, a conclusão da franquia, só estreou em 2017.

No centro da trama de Olhos Famintos está uma criatura sobrenatural que acorda a cada 23 anos para consumir 23 vítimas.

Conheça a trama e o elenco de Olhos Famintos: Recomeço

Olhos Famintos: Recomeço também acompanha a história do Creeper – a criatura que acorda a cada 23 anos para se alimentar.

Dessa vez, o personagem surge com um visual bem diferente, e toda a ação é ambientada em um festival de terror realizado na Louisiana.

O longa foca, primordialmente, em Chase e Laine, um casal que viaja à uma pequena cidade da Louisiana para participar do Horror Hound, um intenso festival de filmes de terror. Laine não demora a sofrer terríveis premonições e visões relacionadas ao passado da cidade – em particular à lenda do Creeper.

Como de costume, a criatura acorda para se alimentar, e o casal embarca em uma jornada violenta para sobreviver.

O elenco de Olhos Famintos: Renascimento é liderado por Sydney Craven (Wolfblood) e Imran Adams (Barracuda).

Vale a pena assistir Olhos Famintos: Recomeço nos cinemas?

Como Olhos Famintos: Recomeço foi exibido nos Estados Unidos muito antes de estrear no Brasil, já é possível traçar um panorama completo sobre o nível de qualidade do filme.

Em sua estreia original, Olhos Famintos: Recomeço atingiu a vergonhosa marca de 0% de aprovação no Rotten Tomatoes. Absolutamente todos os aspectos do longa foram detonados – da trama às performances do elenco, passando pela estética, direção e efeitos especiais.

“Olhos Famintos: Recomeço é apenas um reboot mal feito e esteticamente horrível da franquia original”, afirma o site The Guardian.

Detonado de maneira generalizada por público e crítica, Recomeço já aparece em várias listas dos “piores filmes de todos os tempos”.

Sendo assim, fica à critério do público decidir se vale realmente a pena assistir esse criticado filme nos cinemas.

Olhos Famintos: Recomeço estreia em 12 de janeiro. Veja abaixo o trailer!

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.