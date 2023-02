Onde assistir as continuações de Jurassic World

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros é o reboot/continuação da franquia Jurassic Park, criada por Steven Spielberg. O filme está fazendo o maior sucesso no streaming, e por isso, os fãs querem saber: onde assistir às duas continuações da trama?

“Uma atração de arrepiar é a nova aposta dos donos do parque dos dinossauros. Mas uma criatura gigantesca consegue escapar e espalha o terror pela ilha”, diz a sinopse oficial de Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros na Netflix.

O elenco do reboot é liderado por Chris Pratt, de Os Guardiões da Galáxia, e Bryce Dallas Howard, da série Black Mirror.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre as duas continuação de Jurassic World, veja como ficar em dia com a saga!

1ª continuação de Jurassic World chegou aos cinemas em 2018

Três anos após o lançamento de Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros, a continuação “Reino Ameaçado” chegou aos cinemas.

No filme, Owen Grady (Chris Pratt) e Claire Dearing (Bryce Dallas Howards) retornam à Ilha Nublar para resgatar os dinossauros de uma iminente erupção vulcânica.

Porém, ao chegar ao local, a dupla se surpreende ao descobrir as verdadeiras intenções de um grupo de mercenários, com planos terríveis para as criaturas ancestrais.

Além de contar com Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, o elenco de Jurassic World: Reino Ameaçado é completado por BD Wong, Jeff Goldblum, Toby Jones, Ted Levine, e Rafe Spall.

Lançado em 2018, o filme se tornou um verdadeiro fenômeno financeiro, tornando-se o terceiro filme da franquia “Jurassic” a atingir 1 bilhão de dólares de bilheteria.

O filme fechou suas exibições com uma bilheteria mundial de 1,3 bilhão de dólares, estabelecendo-se também como o terceiro filme mais lucrativo de 2018, e a 12ª maior bilheteria de todos os tempos.

Atualmente, você pode assistir Jurassic World: Reino Ameaçado no Globoplay e Now. O filme também está disponível para aluguel no Prime Video e iTunes.

Onde assistir Jurassic World: Domínio?

Domínio, o terceiro capítulo da nova trilogia de Jurassic World, chegou aos cinemas em 2022. Assim como os filmes anteriores, o longa se tornou um grande sucesso de bilheteria, faturando mais de 1 bilhão de dólares e tornando-se o terceiro filme mais lucrativo do ano.

“Quatro anos após a destruição da Isla Nublar, os dinossauros agora vivem e caçam ao lado dos humanos em todo o mundo. Este frágil equilíbrio remodelará o futuro e determinará, de uma vez por todas, se os seres humanos continuarão sendo os predadores em um planeta que, agora, compartilham com as criaturas mais temíveis da história”, diz a sinopse oficial de Domínio.

Embora tenha conquistado fãs no mundo inteiro, Domínio falhou em impressionar a crítica especializada, com apenas 29% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Atualmente, você pode assistir Jurassic World: Domínio no Globoplay (com plano Telecine).

Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros está disponível na Netflix.

