Oppenheimer, de Christopher Nolan, vai enfrentar Barbie nos cinemas

Oppenheimer, novo filme do diretor Christopher Nolan (trilogia do Cavaleiro das Trevas), continua com estreia marcada para 20 de julho, mesma data em que Barbie chega aos cinemas.

Ao contrário de rumores que afirmavam que o longa de Nolan teria sido adiado para o final do ano, o The Wrap confirma que o embate entre Oppenheimer e Barbie vai mesmo acontecer.

Escrito e dirigido por Christopher Nolan, Oppenheimer é baseado na obra “American Prometheus”, de Kai Bird e Martin J. Sherwin, e acompanha o físico J. Robert Oppenheimer na criação da bomba nuclear, que devastou as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial. Oppenheimer foi o diretor do Projeto Manhattan, desenvolvido pelos Estados Unidos para a criação da arma nuclear.

Cillian Murphy (Peaky Blinders) interpreta o físico. O elenco também conta com Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Rami Malek, entre outros grandes nomes.

O longa-metragem representa a primeira parceria de Christopher Nolan com a Universal. O diretor encerrou uma união de muitos anos com a Warner Bros.

