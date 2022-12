Oppenheimer: Filme com Robert Downey Jr faz História; veja como

Oppenheimer, novo filme de Christopher Nolan, promete ser um dos projetos mais ambiciosos do diretor. Com Robert Downey Jr no elenco, o longa-metragem já fez História antes mesmo de estrear.

Com Cillian Murphy e um grande elenco, o novo trabalho de Christopher Nolan, que recriou uma explosão sem CGI, promete contar a história do físico J. Robert Oppenheimer.

Christopher Nolan explicou a tecnologia por trás de Oppenheimer que o torna diferente de qualquer filme anterior.

De acordo com a Games Radar, Nolan e sua equipe fizeram um pedido especial para a Kodak Photochem – eles queriam que algumas cenas de Oppenheimer fossem filmadas em IMAX em preto e branco. Se os testes fossem bem-sucedidos, Oppenheimer se tornaria o primeiro filme a usar os dois formatos ao mesmo tempo.

“Desafiamos o pessoal da Kodak Photochem a fazer isso funcionar para nós. E eles cumpriram a meta. Pela primeira vez, conseguimos filmar em filme IMAX em preto e branco. E os resultados foram emocionantes e extraordinários. Assim que Hoyte [van Hoytema, diretor de fotografia de Nolan desde Interestelar] e eu vimos os primeiros testes chegarem, sabíamos que esse era um formato pelo qual nos apaixonamos imediatamente.”

Novo trabalho de Christopher Nolan

O filme vai acompanhar o físico na criação da bomba, que devastou as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial. Oppenheimer foi o diretor do Projeto Manhattan, desenvolvido pelos Estados Unidos para a criação da arma nuclear.

O longa-metragem representa a primeira parceria de Christopher Nolan com a Universal. O diretor encerrou uma união de muitos anos com a Warner Bros.

O cineasta que assina o roteiro, se baseou na obra de American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer.

Além de Murphy, o elenco conta com Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Rami Malek, entre outros grandes nomes.

Oppenheimer estreia nos cinemas em 21 de julho de 2023.

