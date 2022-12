Oppenheimer: Robert Downey Jr tem grande transformação em fotos do filme

O novo filme da Universal Pictures para 2023, Oppenheimer, teve suas primeiras imagens reveladas, mostrando a transformação de Robert Downey Jr.

Com a direção de Christopher Nolan, diretor da trilogia Cavaleiro das Trevas, o longa vai se passar durante a Segunda Guerra Mundial.

Continua depois da publicidade

Downey Jr vai interpretar Lewis Strauss, ex-secretário do Comércio dos Estados Unidos, que foi uma figura importante no desenvolvimento de armas nucleares (via ComicBook).

Além do ex-astro da Marvel, as fotos destacam Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer, e Emily Blunt interpretando Jean Tatlock, caso romântico do protagonista.

Veja as imagens, abaixo.

Novo trabalho de Christopher Nolan

O filme vai acompanhar o físico na criação da bomba, que devastou as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial. Oppenheimer foi o diretor do Projeto Manhattan, desenvolvido pelos Estados Unidos para a criação da arma nuclear.

O longa-metragem representa a primeira parceria de Christopher Nolan com a Universal. O diretor encerrou uma união de muitos anos com a Warner Bros.

O cineasta que assina o roteiro, se baseou na obra de American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer.

Além de Murphy, o elenco conta com Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Rami Malek, entre outros grandes nomes.

Oppenheimer estreia nos cinemas em 21 de julho de 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.