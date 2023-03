Oppenheimer será o filme mais longo de Christopher Nolan

Oppenheimer, novo filme do diretor Christopher Nolan (da trilogia O Cavaleiro das Trevas), teve sua duração revelada (via Comic Book). O longa terá 3h de duração e será o filme mais longo da carreira do diretor, superando os 169 minutos (2h e 49 minutos) de Interestelar.

Em recente entrevista à Total Film, Nolan falou sobre os desafios de filmar a superprodução que conta a história do físico J. Robert Oppenheimer:

“É uma história de imenso escopo e escala. E um dos projetos mais desafiadores que já assumi em termos de escala e em termos da amplitude da história de Oppenheimer. Havia grandes desafios logísticos, grandes desafios práticos. Mas eu tinha uma equipe extraordinária, e eles realmente se dedicaram [ao projeto]. Levará um tempo até terminarmos. Mas, certamente, enquanto vejo os resultados chegando e enquanto estou montando o filme, estou emocionado com o que minha equipe conseguiu alcançar”.

Novo trabalho de Christopher Nolan

Oppenheimer vai acompanhar o físico J. Robert Oppenheimer na criação da bomba nuclear, que devastou as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial. Oppenheimer foi o diretor do Projeto Manhattan, desenvolvido pelos Estados Unidos para a criação da arma nuclear.

O longa-metragem representa a primeira parceria de Christopher Nolan com a Universal. O diretor encerrou uma união de muitos anos com a Warner Bros.

O cineasta que assina o roteiro, se baseou na obra de American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer.

Cillian Murphy (Peaky Blinders) interpreta o físico. O elenco também conta com Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Rami Malek, entre outros grandes nomes.

Oppenheimer estreia nos cinemas em 20 de julho deste ano.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.