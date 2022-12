Os 4 Malfeitores: Tudo sobre o novo filme de ação e aventura da Netflix

Se você curte filmes de ação e aventura – com uma boa dose de comédia – Os 4 Malfeitores é uma ótima sugestão para assistir na Netflix. Prestes a estrear na plataforma, o longa tem tudo para conquistar os assinantes do streaming e figurar no Top 10. Mas afinal: que fala a trama de Os 4 Malfeitores? E quem está no elenco do filme?

Os 4 Malfeitores (The Big 4), no título original, é uma produção da Indonésia. O filme tem direção de Timo Tjahjanto e roteiro de Johanna Wattimena.

Nos últimos anos, filmes indonésios, principalmente de ação e terror, passaram a fazer muito sucesso com o público brasileiro da Netflix.

Dessa forma, explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Os 4 Malfeitores na Netflix; confira.

Conheça o eletrizante Os 4 Malfeitores na Netflix

Os 4 Malfeitores investe em uma trama agitada, dinâmica e repleta de reviravoltas – onde tudo pode acontecer e nada é o que parece.

A temática do longa é bastante parecida com a de outros hits da Netflix, como Um Homem de Ação e Até o Céu.

“Quatro assassinos aposentados voltam à ativa para ajudar uma policial honesta e ética, que está determinada a encontrar um criminoso difícil de capturar”, afirma a sinopse oficial de Os 4 Malfeitores na Netflix.

Na trama de Os 4 Malfeitores, uma detetive honesta e durona começa a investigar a misteriosa morte do pai, e em busca de respostas, vai a uma remota ilha tropical.

Lá, ao invés de descobrir os motivos que levaram a morte do pai, a protagonista encontra sua verdadeira identidade como a líder de uma gangue de assassinos.

À medida que é caçada pelos inimigos do pai, a protagonista conta com a ajuda de 4 assassinos aposentados que voltam à ativa para auxiliá-la.

A partir dessa união inesperada, os personagens embarcam em uma jornada pela resolução de grandes segredos – e para encontrar um criminoso difícil de capturar.

O elenco de Os 4 Malfeitores é formado inteiramente por atores e atrizes da Indonésia, pouco conhecidos pela audiência internacional.

Abimana Aryasatya, Putri Marino, Lutesha, Arie Kriting, Kristo Immanuel, Marthino Lio, Michelle Tahalea, Kho Michael, Budi Ros e Donny Damara integram o elenco de Os 4 Malfeitores.

Se Os 4 Malfeitores não é sua praia, a Netflix conta com outros filmes indonésios que podem fazer seu gosto.

Entre eles, destacam-se o drama policial Broken Wings, a comédia romântica Encaixe Perfeito e o thriller As Fotos Vazadas.

Os 4 Malfeitores estreia na Netflix nesta quinta-feira, 15 de dezembro.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.