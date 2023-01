Os Fabelmans é inspirado em história real? A verdade por trás do filme de Spielberg

Aclamado pela crítica especializada, Os Fabelmans tem tudo para se tornar um dos melhores filmes de 2022. Apesar da qualidade indiscutível da trama, o novo filme de Steven Spielberg tem deixado muitos espectadores com a pulga atrás da orelha. Afinal de contas: o longa é baseado em uma história real?

“Um retrato profundamente pessoal da infância americana do século 20, Os Fabelmans, de Steven Spielberg, narra a história de um jovem que descobre um segredo familiar devastador e revela o poder dos filmes para nos ajudar a ver a verdade sobre os outros e sobre nós mesmos”, afirma a sinopse oficial de Os Fabelmans.

Liderado por Gabriel LaBelle (Vingança Sabor Cereja), o elenco de Os Fabelmans conta com Paul Dano (Batman), Michelle Williams (Fosse/Verdon), Seth Rogen (Vizinhos), Gabriel Bateman (Stalker), Julia Butters (Era Uma Vez em Hollywood), Jeannie Berlin (The Night Of) e Robin Bartlett (American Horror Story).

Revelamos abaixo a verdade por trás do novo filme de Steven Spielberg – veja se Os Fabelmans é baseado em uma história real.

Os Fabelmans é baseado em história real? Spielberg explica

Após produzir alguns dos maiores sucessos da história do cinema – como Jurassic Park, O Resgate do Soldado Ryan e Tubarão – Steven Spielberg volta suas lentes para a própria infância em Os Fabelmans.

Sendo assim, o filme é baseado em uma história real, certo? A resposta é mais complexa do que parece.

Em Os Fabelmans, Spielberg utiliza metáforas, entrelinhas e outras ferramentas narrativas para contar a história de sua própria trajetória nos cinemas.

O filme, dessa forma, aborda a infância, a adolescência e a juventude do cineasta pelos olhos do protagonista Sammy Fabelman.

O personagem é baseado no próprio Spielberg, mas ao mesmo tempo, é uma figura completamente fictícia.

A mesma coisa pode ser dita sobre Burt e Mitzi – os pais de Sammy – que embora não existam na vida real, são baseados em Arnold Spielberg e Leah Adler, os pais verdadeiros do diretor.

Em uma entrevista à revista Time, Steven Spielberg explicou o objetivo do filme e revelou ter “esperado mais de 60 anos” para contar a história de Os Fabelmans.

“Não temos um grande contexto histórico para Os Fabelmans. É um filme muito cru. Não temos aliens ou dinossauros. Quanto mais eu negava que realmente precisaria contar minha própria história, mais eu percebia: Por que estou tendo essa conversa comigo mesmo de novo e de novo?”, comentou o diretor.

Um dos eventos mais importantes da trama de Os Fabelmans envolve a paixão de Mitzi, a mãe do protagonista Sammy, por Bennie, o melhor amigo de seu marido.

Essa trama faz referência ao divórcio dos pais de Steven Spielberg, após o qual a mãe do cineasta se casou com um grande amigo da família.

“Aos 16 anos, ele descobriu que sua mãe estava apaixonada por um amigo próximo da família, a quem Spielberg considerava um tio. Depois de se divorciar do pai do diretor, Leah se casou com Bernie Adler, em 1967. Mas apenas Spielberg e Leah conheciam as especificidades de como isso aconteceu – em um exemplo de um jovem tendo que enxergar seus pais como seres humanos complexos antes de atingir a idade adulta”, afirma a matéria da Time.

Os Fabelmans está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.