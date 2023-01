Os Fabelmans: Explicamos o final do novo filme de Steven Spielberg

Os Fabelmans é o novo filme Steven Spielberg, que é inspirado na adolescência do cineasta. No Globo de Ouro 2023, ele foi indicado a 5 categorias da premiação, vencendo nas duas mais importantes: Melhor Filme e Melhor Diretor. Já em exibição nos cinemas do Brasil, vamos explorar o final do longa-metragem.

“Filmes são sonhos que você nunca esquece. Um retrato profundamente pessoal da infância americana do século 20, Os Fabelmans, de Steven Spielberg, narra a história de um jovem que descobre um segredo familiar devastador e revela o poder dos filmes para nos ajudar a ver a verdade sobre os outros e sobre nós mesmos”, afirma a sinopse oficial de Os Fabelmans.

Os Fabelmans é um projeto que Steven Spielberg, perseguiu toda a sua vida. Esse relato semi-autobiográfico oferece uma visão terna da vida de uma família judia com gênios tanto na ciência, quanto na arte.

A constante disputa pelo controle progride em Os Fabelmans, ao mesmo tempo em que vemos como o próprio grande Spielberg se apaixonou pelo Cinema.

Vamos, agora, mergulhar no desfecho do filme.

Os Fabelmans mostra as origens de Steven Spielberg

Assistir Os Fabelmans sem ter pelo menos um conhecimento breve da história de Spielberg pode deixar o espectador um pouco confuso. Para tal, o documentário Spielberg, da HBO, prova ser uma ótima pedida.

Enquanto a parte principal do documentário mostra sua lendária filmografia um filme de cada vez, o filme faz pausas para pintar uma imagem da jovem vida de Spielberg, incluindo entrevistas onde ele e seus parentes falam sobre seu fascínio inicial pelo cinema.

Com isso, fica claro que mesmo as partes mais estranhas do filme, como quando a matriarca Mitzi Fabelman (Michelle Williams) traz para casa um macaco, são histórias verdadeiras que realmente aconteceram durante o tempo em que o jovem Steven viveu em Phoenix.

Assim, não deve ser surpresa que as últimas cenas de Os Fabelmans também sejam baseadas em anedotas verdadeiras que Spielberg já contou antes.

O jovem Sammy Fabelman (Gabriel LaBelle) tem a sorte de encontrar um homem apresentado a ele como “o maior cineasta de todos os tempos”. Ao ver os cartazes ao seu redor, Sammy percebe que este é realmente John Ford, lenda do cinema americano e incrivelmente influente.

Ele é mais conhecido por filmes como No Tempo das Diligências, O Homem que Matou o Facínora, As Vinhas da Ira, dentre muitos outros clássicos.

Filme reconhece impacto de John Ford em Spielberg

O novo filme de Spielberg inclui várias referências à Ford construindo até esse momento final, incluindo uma cena em que Sammy assiste ao citado O Homem que Matou o Facínora. Agora no escritório do cineasta, Spielberg usa um trecho musical de outro clássico de Ford, Rastros de Ódio, para mostrar a reverência que Sammy sente por ele.

Imediatamente essa emoção é cortada quando Ford entra na sala. Seu tapa-olho característico sobre um olho, o cineasta nos é apresentado como um velho desgrenhado e mal-humorado filantropo chegando ao fim de sua vida cínica.

Talvez essa seja a percepção retrospectiva de Spielberg sobre o cineasta, e não a empolgação de olhos arregalados de Sammy. Ou talvez seu charme fora de sintonia o tenha tornado ainda mais legal aos olhos do jovem fã.

Curiosamente, Ford é interpretado por outro cineasta lendário, David Lynch, que é mais conhecido por obras-primas como Cidade dos Sonhos e O Homem Elefante, bem como em Twin Peaks.

De volta ao escritório de Ford, o cineasta mais velho insiste que Sammy deve olhar para as pinturas em sua parede, falando sobre o horizonte nelas. Em uma pintura está na parte inferior do quadro, enquanto em outra está no topo.

“Quando o horizonte está no topo, é interessante. Quando está no fundo, é interessante. Quando está no meio, é chato para cac*te! Entendeu?”.

Sammy é então tirado para fora do escritório. A câmera observa enquanto ele caminha para a distância entre os estúdios em Hollywood, pronto para enfrentar o mundo. Então, um jogo de câmera joga o horizonte para baixo.

Essa cena final nos diz o quanto o jovem Sammy levará consigo as palavras do cineasta, na forma de Steven Spielberg. Na verdade, esse encontro aconteceu quase exatamente como aparece no filme. No documentário de Peter Bogdanovich, Directed by John Ford, Spielberg conta a história de encontrar Ford com o mesmo olhar maravilhoso que Sammy recria em Os Fabelmans, apenas a citação exata do cineasta varia ligeiramente.

Em vez da meia piada contundente de uma cena, o que Ford disse foi apenas um pouco mais profundo do que isso. De acordo com Spielberg, Ford realmente disse: “Quando você é capaz de apreciar por que [o horizonte] está no topo, por que está na parte inferior, você pode se tornar um bom criador de imagens”.

A influência de John Ford sobre Spielberg é imensurável e o final de Os Fabelmans reconhece isso, como um epílogo para toda a história familiar que acompanhamos até então.

Os Fabelmans está em exibição nos cinemas brasileiros. Veja abaixo o trailer.

