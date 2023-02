A pirataria segue firme e forte e os filmes e séries mais pirateados de 2022 foram divulgados. Há algumas surpresas na lista e ausências notáveis.

Dados exclusivos fornecidos à Variety Intelligence Platform pela empresa de pesquisa Muso, focada em pirataria, mediram a atividade de 2022 em uma ampla gama de sites de pirataria, incluindo plataformas ilegais de streaming, torrent, download da web e streaming ripping.

Os resultados revelam que os filmes de super-heróis detiveram uma parcela dominante de exibição ilegal em 2022, com os lançamentos da Marvel e da DC representando coletivamente 70% da demanda de pirataria.

Top Gun: Maverick também não ficou de fora, representando 8% dos downloads ilegais de filmes em 2022.

De acordo com os dados do Muso, os picos na pirataria de um filme tendem a coincidir com seu lançamento em plataformas digitais, o que permite a disponibilidade de fluxos ou downloads piratas de alta qualidade, em oposição às versões piratas “cam-rip” gravadas ilicitamente em um cinema.

Essas cópias, de acordo com um analista da Muso, “muitas vezes fornecem uma experiência de visualização insatisfatória e podem levar consumidores frustrados aos cinemas para uma experiência melhor”.

Os 10 filmes mais pirateados de 2022 e as porcentagens de demanda de cada um na pirataria são: Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (21%), Batman (13%), Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (10%), Thor: Amor e Trovão (9%), Adão Negro (9%), Uncharted (8%), Eternos (8%), Top Gun: Maverick (8%), Jurassic World: Domínio (7%), Encanto (6%).

O gráfico abaixo também mostra os 10 filmes mais pirateados (via Variety) de 2022. Confira!

As séries de TV mais pirateadas de 2022

O Muso também divulgou a lista das séries de TV mais pirateadas de 2022. A Casa do Dragão reivindicou o primeiro lugar, herdando um título que seu antecessor, Game of Thrones, manteve durante toda a sua execução.

Curiosamente, apenas um título entre os 15 mais populares programas originais conforme a Nielsen apareceu na lista. Trata-se da gigantesca adaptação de O Senhor dos Anéis da Amazon, Os Anéis de Poder.

Ausente da lista está o maior sucesso de TV de 2022, Stranger Things, da Netflix, ou mesmo qualquer uma das séries da Gigante do Streaming, como Ozark e Wandinha, que dominaram as paradas de audiência de streaming da Nielsen durante todo o ano.

As 10 séries mais pirateadas de 2022 e as porcentagens de demanda de cada uma na pirataria são:

A Casa do Dragão: 1ª temporada (17%), Chainsaw Man: 1ª temporada (13%), Running Man: 1ª temporada (12%), Rick and Morty: 6ª temporada (12%), Cavaleiro da Lua: 1ª temporada (9%), Bleach: 1ª temporada (9%), The Eminence in Shadow: 1ª temporada (8%), O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder: 1ª temporada (7%), Spy x Family: 1ª temporada (7%), The Rising of the Shield Hero: 2ª temporada (6%).

O gráfico abaixo também mostra as 10 séries mais pirateadas (via Variety) de 2022. Confira!

