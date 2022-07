Os lançamentos de agosto de 2022 do Amazon Prime Vídeo

O Amazon Prime Video divulgou a lista de lançamentos de agosto de 2022 na plataforma de streaming e há conteúdo para todos os gostos.

O grande destaque vai para Samaritano, novo filme de super-herói estrelado por Sylvester Stallone, que chega no fim do mês ao streaming.

Mas também há outros filmes e séries de destaque, como Sing: Quem Canta Seus Males Espanta, Uma Equipe Muito Especial e mais.

Confira a lista completa de lançamentos, abaixo.

Sing: Quem Canta Seus Males Espanta – 1º de agosto

Numa cidade de animais humanóides, o dono de um teatro organiza uma competição de canto para salvar seu teatro.

O Mistério de Hailey Dean: Escolhido Para Morrer – 1º de agosto

Hailey Dean sabe que a promotora Paulina D’Orazio é inocente do assassinato de um homem que ela colocou atrás das grades e deve fazer todo o possível para provar isso diante de evidências crescentes.

Treze Vidas – O Resgate – 5 de agosto

Uma missão de resgate é montada na Tailândia, onde um grupo de meninos e seu treinador de futebol estão presos em um sistema de cavernas subterrâneas que estão inundando.

Uma Equipe Muito Especial – 12 de agosto

Elas não sabiam, mas estavam prestes a fazer história. Um grupo de mulheres sonhava em jogar baseball profissionalmente, mas elas não imaginavam que iriam integrar o primeiro time feminino da liga americana de baseball.

Notícia de um Sequestro – 12 de agosto

Um dos livros mais impressionantes do escritor colombiano Gabriel García Márquez chega ao Prime Video. Baseado em uma história real sobre o sequestro de um grupo de figuras colombianas proeminentes na década de 1990. Uma série estrelada por Cristina Umaña e Juan Pablo Raba.

Jovens Bruxas – Nova Irmandade – 15 de agosto

Na continuação do sucesso cult da Blumhouse, Jovens Bruxas, um quarteto eclético de aspirantes a bruxas adolescentes consegue mais do que esperavam ao se apoiar em seus novos poderes.

Escrito e dirigido por Zoe Lister-Jones, o filme é estrelado por Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone, Zoey Luna, Nicholas Galitzine, com Michelle Monaghan e David Duchovny. A Blumhouse e a Red Wagon Entertainment estão produzindo o filme para a Columbia Pictures.

Making the Cut – Temporada 3 – 19 de agosto

Um grupo de designers compete em Nova Iorque, Paris e Tóquio para levar suas marcas a um novo patamar.

Caçando Ava Bravo – 19 de agosto

O esportista bilionário Buddy King relaxa caçando humanos cativos em sua remota propriedade nas montanhas. Mas sua última vítima, Ava Bravo, não é um alvo fácil.

O Homem Ideal – 19 de agosto

Para obter fundos de pesquisa para seus estudos, uma cientista aceita uma oferta para participar de uma experiência extraordinária: durante três semanas, ela deve viver com um robô humanoide, criado para fazê-la feliz.

Samaritano – 26 de agosto

25 anos após uma batalha insana, todos acreditavam que o super-herói Samaritano (Sylvester Stallone) estava morto.

Mas agora um garotinho (Javon Walton) começa uma investigação para procurar o paradeiro do super-herói e a sua principal pista é Joe, um trabalhador que parece comum, mas esconde sua verdadeira identidade heróica.

Clarice: Temporada 1 – 26 de agosto

Um ano depois de capturar o serial killer Bufallo Bill com a ajuda de Hannibal Lecter, a agente do FBI Clarice Starling retorna ao trabalho de campo, ainda tendo que lidar com as sequelas psicológicas de sua experiência anterior.

