Os Opostos Sempre Se Atraem terá continuação na Netflix? Veja

Protagonizado por Omar Sy, Os Opostos Sempre Se Atraem mistura ação, aventura e comédia em uma trama super divertida – que tem feito muito sucesso entre os assinantes da Netflix. Quem já assistiu ao filme quer saber: a história de Ousmane Diakite e François Monge terá uma continuação na plataforma?

“Reunidos depois de uma década, dois policiais muito diferentes investigam um assassinato em uma cidade dividida que é palco de uma grande conspiração”, afirma a sinopse oficial do longa.

No longa, Omar Sy interpreta o detetive policial Ousmane Diakite. Seu parceiro François Monge é vivido por Laurent Lafitte.

O desfecho de Os Opostos Sempre Se Atraem parece indicar a produção de uma sequência, mas será que ela já está confirmada? Confira abaixo.

Os Opostos Sempre Se Atraem terá sequência na Netflix?

Muitos fãs não sabem, mas Os Opostos Sempre Se Atraem, por si só, já é uma continuação.

Produzido por Louis Leterrier – cineasta famoso pela franquia Truque de Mestre – Os Opostos Sempre Se Atraem é a sequência e Os Opostos Se Atraem.

O filme original chegou aos cinemas em 2012, e também trouxe Omar Sy e Laurent Lafitte como os protagonistas Ousmane e François.

Omar Sy é conhecido por interpretar o carismático ladrão Assane Diop na série Lupin, também disponível na Netflix. Laurent Lafitte, por sua vez, está em filmes como Elle.

No primeiro filme, Ousmane e François investigam o assassinato da esposa de um influente político francês. A dupla se reúne 10 anos depois em Os Opostos Sempre Se Atraem.

A Netflix ainda não se manifestou sobre a possível sequência de Os Opostos Sempre Se Atraem. Ou seja: ainda não se sabe se a comédia policial ganhará uma continuação.

Nenhum dos envolvidos na produção se manifestou – nem a Netflix, nem o diretor Louis Leterrier ou os astros Omar Sy e Laurent Lafitte.

Entretanto, isso não significa que o destino da franquia já está decidido. Como Os Opostos Sempre Se Atraem estreou uma década após o longa original, a Netflix ainda tem um bom tempo para avaliar suas possibilidades.

Dado o sucesso internacional de Os Opostos Sempre Se Atraem, a Netflix tem tudo para dar o sinal verde para a produção de uma sequência.

No entanto, a confirmação do terceiro capítulo da franquia Os Opostos Se Atraem depende também do elenco e equipe de produção.

O diretor Louis Leterrier está ocupado com a produção de Velozes e Furiosos 10, filme de ação que deve chegar aos cinemas em 2023. O cineasta também está confirmado como showrunner da série Dark Matter, que será exibida pela Apple TV+.

Omar Sy, por sua vez, se prepara para lançar os filmes Father & Soldier, Le Chat du Rabbin e o aguardado Jurassic World: Domínio – além da 3ª temporada de Lupin.

Dessa forma, a Netflix pode demorar para autorizar a produção de uma continuação para Os Opostos Sempre Se Atraem.

Enquanto isso, Os Opostos Sempre se Atraem continua disponível na Netflix.