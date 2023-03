Oscar 2023: Saiba como assistir a maior premiação do Cinema

A contagem regressiva para o Oscar 2023 está prestes a chegar ao fim! A premiação da Academia acontece neste domingo (12 de março), e será transmitida ao vivo no Brasil! Por isso, os fãs de cinema querem saber: onde (e como) assistir à cerimônia do Oscar neste ano?

O Oscar de 2023 representa a 95ª premiação da Academia. O evento será apresentado pelo comediante e apresentador americano Jimmy Kimmel.

Neste ano, as seguintes produções concorrem ao prêmio de Melhor Filme: Nada de Novo no Front, Avatar: O Caminho da Água, Os Banshees de Inisherin, Elvis, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Os Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick, Triângulo da Tristeza e Entre Mulheres.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber para assistir ao Oscar 2023 ao vivo – confira todos os métodos disponíveis!

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo concorre ao Oscar de Melhor Filme.

Oscar 2023 não será exibido pela Rede Globo

Neste ano, a Rede Globo quebra uma das maiores tradições do Oscar: a exibição ao vivo na emissora, com comentários de especialistas.

Depois de décadas exibindo a premiação da Academia, a Globo optou por não adquirir os direitos de transmissão em 2023.

Ou seja: além de não passar ao vivo na Globo, o Oscar deste ano também não será exibido na plataforma de streaming Globoplay.

Embora tenha surpreendido muita gente, a decisão da emissora já era esperada. Afinal de contas, no ano passado, a Globo só exibiu o Oscar em 2023, optando por não incluir a premiação em sua programação aberta.

Sendo assim, por que a Globo deixa de exibir o Oscar neste ano? A emissora não citou um motivo específico, mas ao que tudo indica, a audiência do programa não compensa o valor dos direitos de transmissão.

Nos últimos anos, vale lembrar, o Oscar tem passado por um declínio constante de audiência, com números menores a cada ano.

Cate Blanchett concorre ao Oscar de Melhor Atriz por Tár.

Onde assistir o Oscar 2023 ao vivo no Brasil?

Como você já pode perceber, o Oscar 2023 não será exibido na TV aberta e nem na plataforma Globoplay.

Por isso, o público quer saber: onde assistir à premiação ao vivo neste ano? Os cinéfilos têm duas opções: o canal pago TNT e a plataforma de streaming HBO Max.

No TNT, a transmissão do Oscar será realizada a partir das 20h, com a chegada dos famosos no tapete vermelho. A premiação em si começa às 21h.

O HBO Max, por outro lado, não mostrará o tapete vermelho, focando somente na cerimônia do Oscar. Na plataforma de streaming, você pode conferir o pré-show a partir das 20h. A premiação também começa às 21h.

No HBO Max, a transmissão do Oscar será apresentada por Ana Furtado, com comentários de Michel Arouca. Carol Ribeiro e Aline Diniz fazem a cobertura do evento em Los Angeles.

O Oscar 2023 acontece neste domingo, 12 de março, às 21h (horário de Brasília).

