Oscar 2024 já tem data para acontecer

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas definiu o cronograma completo do Oscar 2024, incluindo a data da 96ª cerimônia.

O 96º Oscar será realizado no domingo, 10 de março. Isso marca o terceiro ano em que a cerimônia do Oscar será realizada em março, depois de registrar aumentos constantes de audiência nos últimos dois anos.

A Academia estabeleceu o prazo de inscrição para categorias gerais para o Oscar 2024 para 18 de novembro de 2023.

A votação preliminar para as listas de pré-selecionados começará em 18 de dezembro, com os resultados anunciados em 21 de dezembro. O período de votação das indicações ocorrerá de 11 a 16 de janeiro de 2024, com o anúncio oficial das nomeações em 23 de janeiro.

Haverá quatro semanas entre as nomeações e a votação final, que começa em 22 de fevereiro. O show será transmitido ao vivo pela ABC nos EUA.

O Oscar 2023 viu a comédia de ação de ficção científica Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo fazendo história e ganhando sete Oscars, incluindo melhor filme e três prêmios de atuação para Michelle Yeoh, Ke Huy Quan e Jamie Lee Curtis.

Embora a safra de candidatos a prêmios deste ano esteja longe de se solidificar, há muitos títulos antecipados, incluindo a adaptação musical da Warner Bros de A Cor Púrpura, Oppenheimer, de Christopher Nolan, Barbie de Greta Gerwig, e o épico de Martin Scorsese da Apple Killers of the Flower Moon, que estreará no Festival de Cannes.

Michelle Yeoh levou o Oscar de Melhor Atriz.

Cronograma completo do Oscar 2024

Abaixo está a lista completa das principais datas para a temporada 2024 do Oscar. Todas as datas estão sujeitas a alterações.

Prazo geral de submissão de categorias de inscrição: quarta-feira, 15 de novembro de 2023

Governor Awards: sábado, 18 de novembro de 2023

Início da votação preliminar: quinta-feira, 18 de dezembro de 2023

Termina a votação preliminar: segunda-feira, 21 de dezembro de 2023

Anúncio das listas de finalistas do Oscar: quinta-feira, 21 de dezembro de 2023

O período de elegibilidade termina: domingo, 31 de dezembro de 2023

Começa a votação das indicações: quinta-feira, 11 de janeiro de 2024

Termina a votação das nomeações: terça-feira, 16 de janeiro de 2024

Anúncio das indicações ao Oscar: terça-feira, 23 de janeiro de 2024

Almoço dos indicados ao Oscar: segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024

Começa a votação final: quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Prêmios Científicos e Técnicos: sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024

Termina a votação final: terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

96º Oscar: domingo, 10 de março de 2024

