Oscar vai manter indicação de Andrea Riseborough como Melhor Atriz

A surpreendente indicação de Andrea Riseborough ao Oscar de Melhor Atriz pelo drama independente To Leslie não será rescindida.

Na última semana, a Academia anunciou que conduziria “uma revisão de campanha” para saber se a campanha da atriz pelo Oscar foi ou não ilegal – a atriz teve apoio e campanhas online de vários famosos de Hollywood, o que acabou gerando questionamentos sobre sua indicação.

Em comunicado (via Variety), o presidente da Academia, Bill Kramer, disse, no entanto, que vigiará de perto campanhas online feitas por membros da indústria cinematográfica:

“Com base nas preocupações que surgiram na semana passada em torno da campanha de premiação de To Leslie, a Academia começou uma revisão das táticas de campanha do filme. A Academia determinou que a atividade em questão não chega ao nível de que a indicação do filme deve ser rescindida. No entanto, descobrimos mídias sociais e táticas de campanha de divulgação que causaram preocupação. Essas táticas estão sendo abordadas diretamente com as partes responsáveis”, disse o CEO.

Kramer continua, afirmando que “o objetivo dos regulamentos de campanha da Academia é garantir um processo de premiação justo e ético – esses são os valores fundamentais da Academia. Dada esta revisão, é evidente que os componentes dos regulamentos devem ser esclarecidos para ajudar a criar uma estrutura melhor para campanhas respeitosas, inclusivas e imparciais. Essas alterações serão feitas após este ciclo de prêmios e serão compartilhadas com nossos membros. A Academia se esforça para criar um ambiente em que os votos sejam baseados exclusivamente nos méritos artísticos e técnicos dos filmes e técnicas elegíveis”, concluiu.

A 95ª edição do Oscar será apresentada por Jimmy Kimmel e realizada no dia 12 de março – veja a lista de indicados e dos esnobados.

