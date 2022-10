Outra equipe da DC pode aparecer em Adão Negro

O filme Adão Negro, um dos lançamentos mais aguardados do ano, está prestes a estrear nos cinemas. A DC aposta fortemente no projeto, liderado pelo astro Dwayne Johnson, algo que já era do desejo do ator.

Fazendo a Sociedade da Justiça coexistir ao mesmo tempo que a Liga da Justiça, o longa-metragem promete expandir ainda mais o DCEU com novos heróis.

Desde Aves de Rapina, a DC vem tendo ainda mais personagens, como Caçadora ou Canário Negro. No entanto, foi em O Esquadrão Suicida que o universo cinematográfico da editora começou a se expandir cada vez mais.

A partir do filme de James Gunn, que juntou Arlequina, Tubarão-Rei e Pacificador, este último personagem ganhou uma série, e introduziu o Vigilante. Além disso, voltou a utilizar Amanda Waller e Emilia Harcourt.

Essas duas últimas personagens estão confirmadas para retornar em Adão Negro, fomentando a ideia de que o Esquadrão Suicida possa retornar.

Esquadrão Suicida em Adão Negro?

Como mencionado anteriormente, o Esquadrão Suicida poderia muito bem aparecer em Adão Negro, visto a presença de Waller e Harcourt no filme.

Apesar das críticas sobre o filme de James Gunn serem extremamente positivas, o projeto acabou tendo uma fraca bilheteria devido à pandemia. No entanto, rendeu uma série, Pacificador, com outra sobre Amanda Waller em desenvolvimento.

O retorno do Esquadrão Suicida para às telonas em um novo filme da equipe vai demorar, mas os vilões poderiam aparecer, ou pelo menos, serem mencionados em Adão Negro.

Harcourt, mesmo não fazendo parte do time de campo, sabe muita coisa da equipe, e esteve envolvida na missão de Corto Maltese.

Por sua vez, Waller, que vai convocar a Sociedade da Justiça, e poderia usar o Superman como uma arma para enfrentar Adão Negro, está com seus dias contados.

No final de Pacificador, Waller e seus planos foram revelados para o mundo, o que pode ter afugentado a vilã. Porém, como ela é protegida do governo, consegue muito bem se safar de várias acusações.

Faz sentido ela convocar a Sociedade da Justiça para enfrentar Adão Negro, visto que ela quer melhorar a forma como todos a veem, e limpar seu nome.

Dificilmente o Esquadrão Suicida possa realmente aparecer em Adão Negro, mas, provavelmente, será mencionado. Embora possa ficar de fora do filme, a entrada das personagens da franquia pode preparar um terreno para Adão Negro enfrentar a famosa equipe de vilões da DC no futuro.

Adão Negro chega aos cinemas em 20 de outubro.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.