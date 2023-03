Padre Johnny: Explicamos o emocionante final do filme da Netflix

Produzido na Polônia, o drama Padre Johnny está fazendo o maior sucesso na Netflix! Emocionante e cheio de surpresas, o longa é baseado em uma inspiradora história real. Quem já conferiu o filme na Netflix quer saber: o que realmente acontece com os protagonistas no desfecho da trama?

“Condenado a prestar serviços comunitários, um ex-criminoso faz amizade com um padre que muda a vida dele”, diz a sinopse oficial de Padre Johnny na Netflix.

Os atores poloneses Dawid Ogrodnik (All Our Fears) e Piotr Trojan (25 Years of Innocence) protagonizam este drama emocionante.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o desfecho de Padre Johnny na Netflix; confira! (via SportsKeeda)

Final explicado de Padre Johnny – O que acontece no desfecho?

Padre Johnny estreou na Netflix em 24 de março de 2023. Dias depois, o longa surgiu no Top 10 do streaming.

Até o fechamento dessa matéria, Padre Johnny é o 2º filme mais assistido da Netflix, perdendo apenas para o thriller indiano Roubo pelos Ares.

No final de Padre Johnny, Patryk começa a gostar do trabalho no hospital. O personagem percebe que tem um grande dom culinário, e a partir daí, embarca em uma jornada para se tornar um chef de cozinha profissional.

O Padre Jan arruma uma entrevista de emprego para Patryk em um dos restaurantes mais renomados na cidade.

Porém, na hora H, Patryk não comparece à entrevista, perdendo a oportunidade de ouro para realizar seu sonho.

Quando Jan o confronta, Patryk revela que só perdeu a entrevista por ter ficado ocupado “sequestrando” o filho de Roman e o levando ao encontro do pai.

No leito de morte, vale lembrar, Roman disse que seu último desejo era ver o filho pela última vez. No entanto, Patryk falha em atender o desejo a tempo: quando volta ao hospital, já com o filho de Roman, ele já havia falecido.

Mesmo com essa justificativa, Jan fica muito desapontado com Patryk, e os protagonistas do filme da Netflix acabam tendo uma grande briga.

Algum tempo após a briga, Patryk fica muito triste por ter decepcionado Jan. Afinal, para ele, o padre era uma espécie de figura paterna.

Ele decide colocar as diferenças de lado e visitar Jan. Porém, quando vai ao encontro do padre, acaba o encontrando desacordado. Em seguida, ele leva o amigo ao hospital, onde Jan é imediatamente internado.

A partir daí, Padre Johnny revela que a saúde de Jan está em estado crítico, e que o tumor em seu cérebro havia retornado.

Patryk permanece ao lado dele até o fim, contando tudo sobre seu filho com Zaneta. O longa termina com a morte do Padre Jan, e Patryk completamente devastado.

É um final triste, mas realista. Na vida real, assim como no filme da Netflix, o Padre Jan faleceu em 2016 após o retorno de um tumor cerebral.

Você já pode assistir Padre Johnny no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.