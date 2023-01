Pai de Amy Winehouse defende atriz escolhida para viver a cantora no cinema

Mitch Winehouse, o pai de Amy Winehouse, defendeu a atriz Marisa Abela das críticas à sua escalação como a cantora no filme Back to Back.

“Marisa é uma ótima escolha para o papel, mesmo que ela não se pareça exatamente com Amy”, afirmou ele em entrevista ao TMZ.

Continua depois da publicidade

Segundo o pai de Amy Winehouse, a atriz não precisa ser parecida com a filha para ter uma boa performance:

“Marisa é Marisa e Amy é Amy… então não é grande coisa se elas não são o espelho uma da outra”, acrescentou.

Mitch também não se importa se o ator escalado para interpretá-lo no filme, Eddie Marsan, não seja muito parecido com ele:

“Há muita ênfase na aparência”, finalizou.

Cena de Black to Black

Sobre Back to Black

Segundo a sinopse oficial, a cinebiografia “se concentrará na extraordinária genialidade, criatividade e honestidade de Amy que infundiu tudo o que ela fez. Uma jornada que a levou da loucura e das cores da Camden High Street dos anos 90 à adoração global – e de volta, Back to Black atravessa o espelho da celebridade para assistir a essa jornada por trás do espelho, para ver o que Amy viu, para sentir o que ela sentiu.”

Marisa Abela dá vida a cantora. O roteiro foi escrito por Matt Greenhalgh e a direção ficou a cargo de Sam Taylor-Johnson (Cinquenta Tons de Cinza).

Ainda não há previsão de estreia para a cinebiografia de Amy Winehouse.

A cantora vencedora do Grammy é mais conhecida por seu segundo álbum, Back to Black, que incluiu os sucessos “Rehab” e “You Know I’m No Good”. Amy Winehouse, que lutou contra o vício em drogas e álcool, morreu aos 27 anos de envenenamento por álcool.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.