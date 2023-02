Pamela Anderson revela em documentário que tentou matar a babá

Já disponível na Netflix, o documentário Pamela Anderson: Uma História de Amor tem dado o que falar nas redes sociais. No filme, a icônica atriz faz revelações chocantes sobre sua infância. Anderson diz, por exemplo, que após ser estuprada por uma babá, tentou matar a cuidadora.

“Mostrando vídeos e diários pessoais, Pamela Anderson fala sobre a ascensão à fama, os romances turbulentos e o escândalo da sex tape”, afirma a sinopse oficial de Pamela Anderson: Uma História de Amor.

Com o lançamento do documentário, tem início a “renascença” de Pamela Anderson, onde a sociedade reflete sobre a maneira problemática, machista e abusiva que tratou a atriz no auge de sua carreira.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a revelação mais chocante de Pamela Anderson em Uma História de Amor; confira.

Em Uma História de Amor, Pamela Anderson revela ter sido estuprada na infância

No documentário Pamela Anderson: Uma História de Amor, a atriz Pamela Anderson revela ter sido molestada e estuprada na infância.

O filme, que tem direção de Ryan White, traz relatos chocantes da atriz. Em Uma História de Amor, Pamela fala sobre o trauma do vazamento de sua sex-tape e o pesadelo que foi reviver essa situação com o lançamento de Pam & Tommy.

A série da Hulu, com Lily James e Sebastian Stan nos papéis principais, foi produzida sem a permissão de Pamela Anderson.

“Passei por coisas muito ruins na infância. Eu tinha essa babá, e os meus pais achavam que ela era uma ótima babá, já que trazia presentes o tempo todo. Mas na verdade, ela estava me molestando. Foram uns 3 ou 4 anos de abuso”, disse a atriz.

No documentário, Pamela afirmou também que, para dar fim aos abusos sexuais, tentou matar a babá.

“Tentei matá-la atingindo-a no coração com uma caneta doce. E aí, disse que ‘gostaria que ela morresse’. Ela morreu no dia seguinte, em um acidente de carro. Pensei que havia a matado com minha mente mágica”, afirmou Pamela.

Essa conclusão pueril acabou assombrando Pamela por anos a fio. Por um bom tempo, ela se sentiu culpada pela morte da estupradora.

“Eu tinha certeza que a culpa era minha – que eu desejei a morte dela, e aí, ela morreu. Tive que conviver com esse sentimento durante toda a infância”, explicou a atriz.

Ainda na infância, Pamela Anderson foi estuprada novamente. Desta vez, quando tinha 12 anos, por um homem de 25 anos.

“Estávamos jogando baralho, e ele disse que queria me fazer uma massagem. Ele tinha 25 anos. Eu tinha 12. Ele me estuprou”, conta a atriz.

Segundo Pamela Anderson, o abuso sexual mudou para sempre a maneira como ela enxergava sua própria sexualidade.

“Tentei esquecer, mas era como se isso fosse tatuado na minha testa”, desabafou a atriz.

O documentário Pamela Anderson: Uma História de Amor está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.