Pânico 6: Explicamos o final e revelamos quem é o assassino da vez

Alerta de spoilers

Pânico 6 chegou aos cinemas e traz mais uma chacina cometida por outra pessoa vestindo a máscara do Ghostface. Dito isso, vamos mergulhar no desfecho do longa-metragem.

“Quatro sobreviventes dos assassinatos de Ghostface deixam Woodsboro para trás e buscam um novo começo em Nova York. No entanto, eles não demoram a embarcar em uma luta por suas vidas quando um novo assassino começa mais uma carnificina”, diz a sinopse oficial de Pânico 6.

O elenco de Pânico 6 é formado por Melissa Barrera (Club de Cuervos), Jasmin Savoy Brown (Yellowjackets), Mason Gooding (Com Amor, Victor), Jenna Ortega (Wandinha), Hayden Panettiere (Heroes) e Courteney Cox (Friends).

Mostramos abaixo tudo o que acontece no final de Pânico 6; confira!

Pânico 6 leva Ghostface a Nova York

O final de Pânico 6 explicado

Pânico 6 adere à fórmula sangrenta de sua franquia. Situado em Nova York, o filme segue os sobreviventes de Pânico 5, Sam (Melissa Barrera), Tara (Jenna Ortega), Mindy (Jasmin Savoy Brown) e Chad (Mason Gooding), enquanto eles encontram suas vidas viradas de cabeça para baixo mais uma vez pelo surgimento de um novo assassino Ghostface (ou assassinos?), que está decidido a tirar o final feliz deles.

Guiados pela sobrevivente de Pânico 4, que virou agente do FBI, Kirby Reed (Hayden Panettiere) e pela heroína recorrente, Gale Weathers (Courteney Cox), os quatro principais de Pânico 6 acabam descobrindo um teatro abandonado que foi convertido em um santuário cheio de lembranças dos últimos filmes da franquia.

É neste teatro que Chad, Sam, Tara e Kirby tentam tomar sua posição final contra Ghostface. Infelizmente, um momento sincero entre Chad e Tara é interrompido quando Chad é repetidamente esfaqueado por não apenas um, mas dois assassinos Ghostface.

Momentos depois, Sam e Tara ficam presas entre os dois assassinos, e um deles é desmascarado, revelando ser o detetive Wayne Bailey (Dermot Mulroney), o pai de Quinn (Liana Liberato). Wayne, ao que parece, não é apenas o pai dela, mas também de Ethan (Jack Champion), um dos amigos de faculdade de Tara, e de Richie Kirsch (Jack Quaid).

Em uma reviravolta chocante, é então revelado que os cúmplices do Ghostface de Wayne são ninguém menos que Ethan e Quinn, cuja morte foi convincentemente forjada no início do filme.

Continuando seu monólogo vilanesco, Wayne confessa que foi ele quem construiu o santuário Ghostface descoberto por Sam e seus amigos, e que ele fez isso usando todas as lembranças que seu filho, Richie, havia coletado enquanto ele ainda estava vivo.

Wayne então exige que Sam coloque a máscara Ghostface uma vez usada por seu pai, o assassino original, Billy Loomis (Skeet Ulrich), para que ele possa incriminá-la pelos assassinatos de seus amigos e irmã. Em retaliação, Sam, Tara e Kirby decidem lutar contra Wayne, Quinn e Ethan.

Tara mata Ethan esfaqueando-o na boca, enquanto Sam, por sua vez, atira na cabeça de Quinn. Enquanto os filmes de terror caseiros de Richie tocam na tela de cinema rasgada de seu santuário, Wayne posteriormente se vê sendo provocado por telefone por ninguém menos que Sam.

Vestindo o manto Ghostface de seu pai, Sam então esfaqueia Wayne até a morte enquanto Tara estoicamente fica ao lado dela. Nos momentos que se seguem, Tara concorda em começar a realmente lidar com todo o trauma que ela experimentou indo à terapia, enquanto Sam concorda em parar de monitorar agressivamente a vida de sua irmã.

Uma nova assassina?

Do lado de fora do teatro, as duas irmãs se reúnem com Kirby, que diz a Sam que ela sempre estará por perto para ajudá-las porque, de acordo com ela, elas são “família” agora.

Na mesma cena, Sam e Tara descobrem que Chad e Mindy sobreviveram a suas facadas no início do filme, assim como Gale. Quando o grupo começa a se separar, no entanto, Sam brevemente fica encantada com a máscara Ghostface de seu pai. Felizmente, ela escolhe deixá-lo para trás no chão depois que Tara checa como ela está.

Sam visivelmente sente prazer em assassinar Quinn e Wayne no final de Pânico 6, e o desejo incerto em seus olhos quando ela olha brevemente para a máscara Ghostface de seu pai sugere que os eventos do filme só podem ter fortalecido ainda mais os instintos assassinos dela. Se esses instintos a levam ou não à vilania total, ainda não se sabe.

Pânico 6 está em exibição nos cinemas.

