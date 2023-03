Pânico 6: Gale mais perto da morte em trailer final

Pânico 6 teve seu trailer final divulgado. O vídeo mostra Gale Weathers (Courteney Cox), a única sobrevivente original, correndo mais perigo do que nunca.

Confira abaixo:

Já saíram as primeiras críticas de Pânico 6, que classificara o filme como um dos melhores da franquia.

Mais sobre Pânico 6

A franquia Pânico foi revitalizada com o quinto filme, lançado no início de 2022, e que contou com parte do elenco original e novos atores para estrelar a saga.

Pânico 6 acompanhará os quatro sobreviventes do recente massacre de Ghostface, Sam, Tara, Chad e Mindy, que decidem se mudar de Woodsboro para recomeçar em Nova York. Mas Tara, a última sobrevivente, começa a ter colapsos psicológicos ao ver os fantasmas de assassinos do passado. Enquanto isso, sua irmã, Sam, tenta manipulá-la fingindo ser Ghostface. Mas quando seu plano dá errado, três novos assassinos mascarados aparecem em cena, deixando a questão de quem sobreviverá e quem será a última vítima a serem respondidas.

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett dirigiam o filme. O elenco conta com Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Goodin, Jenna Ortega Hayden Panettiere, Dermot Mulroney, Josh Segarra, Jack Champion, Liana Liberato, Devyn Nekoda, Courteney Cox, Samara Weaving e Tony Revolori.

Pânico 6 será “frenético” e “visceral”, segundo o diretor – veja o trailer do filme.

Pânico 6 estreia em 9 de março no Brasil.

