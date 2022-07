Pânico 6: Imagem revela retorno de querida personagem

Uma nova imagem do set de Pânico 6 confirmou a presença de uma querida personagem da franquia.

A atriz Courteney Cox, que havia revelado seu retorno como a repórter Gale Weathers no sexto filme da franquia, foi vista nos bastidores (via People).

O visual de Gale, com terno azul e salto alto de cores verdes, é o mesmo de Pânico 5, lançado no início do ano.

Cox é a mais antiga estrela a retornar, após Neve Campbell ter confirmado que não voltaria para outro filme, embora uma reviravolta possa acontecer.

Aparentemente, o filme está em produção em Nova York. Não há maiores detalhes até o momento.

Veja a imagem, abaixo.

Atriz revela como conseguiu voltar para a franquia

Courteney Cox não é o único nome conhecido que vai retornar para mais um filme da saga Pânico.

Hayden Panettiere, intérprete de Kirby em Pânico 4, disse o segredo para retornar à saga criada por Wes Craven, e não foi difícil.

“Eu mesmo liguei para eles e fiquei tipo, ‘Então, vocês não querem trazer Kirby de volta, querem?’ Eu queria tanto estar no filme”, disse ela, em entrevista ao Good Morning America.

Kirby Reed aparentemente morreu no quarto filme da franquia, apesar de seu corpo nunca ter sido mostrado em tela. No quinto filme foi revelado que ela estava viva.

Pânico 6 chega aos cinemas em 31 de março de 2023.

