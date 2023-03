Pânico 6 lidera bilheteria dos EUA em estreia

Pânico 6 derrotou Creed 3 e o filme de dinossauros 65 – Ameaça Pré-Histórica em sua estreia nos EUA.

Segundo a Variety, o novo Pânico faturou US$ 19,3 milhões nesta sexta-feira, incluindo os US$ 5,7 milhões da pré-estreia na quinta, e ultrapassou a bilheteria de estreia do último filme (US$ 13 milhões), lançado no ano passado.

Continua depois da publicidade

Estima-se que Pânico 6 deve ter bilheteria total de US$ 43,5 milhões no fim de semana e se tornar a maior abertura de toda a franquia, superando a estreia de Pânico 2 (US$ 32 milhões) em 1997.

Personagens no pôster de Pânico 6.

Mais sobre Pânico 6

A franquia Pânico foi revitalizada com o quinto filme, lançado no início de 2022, e que contou com parte do elenco original e novos atores para estrelar a saga.

Pânico 6 acompanha os quatro sobreviventes do recente massacre de Ghostface, Sam, Tara, Chad e Mindy, que decidem se mudar de Woodsboro para recomeçar em Nova York. Mas Tara, a última sobrevivente, começa a ter colapsos psicológicos ao ver os fantasmas de assassinos do passado. Enquanto isso, sua irmã, Sam, tenta manipulá-la fingindo ser Ghostface. Mas quando seu plano dá errado, três novos assassinos mascarados aparecem em cena, deixando a questão de quem sobreviverá e quem será a última vítima a serem respondidas.

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett dirigiram o filme. O elenco conta com Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Goodin, Jenna Ortega Hayden Panettiere, Dermot Mulroney, Josh Segarra, Jack Champion, Liana Liberato, Devyn Nekoda, Courteney Cox, Samara Weaving e Tony Revolori.

Pânico 6 está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.