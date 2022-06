Pânico 6 pode não ter Sidney, mas outra atriz quer voltar à franquia

Neve Campbell já revelou que não irá retornar como Sidney Prescott em Pânico 6, mas uma outra atriz quer retornar à franquia.

A atriz Emma Roberts demonstrou o desejo de retornar para algum filme do Pânico. A intérprete de Jill Roberts em Pânico 4, sente que ainda não terminou com a franquia (via CinemaBlend).

“Talvez eu voltasse a Pânico, sinto que não terminei com Pânico”, declarou a atriz.

Ao final do quarto filme, foi revelado que Jill era uma das assassinas que vestia o traje e a máscara de Ghostface. No entanto, ela foi morta por Sidney, para salvar a vida de Gale Weathers (Courteney Cox).

O ponto mais interessante de um eventual retorno de Jill, é saber que ela é uma prima de Sidney, mas uma assassina que não se encaixaria como uma final girl.

Ghostface retorna em Pânico 6

Após a ótima recepção da crítica em Pânico 5, a Paramount oficializou uma sequência, mas sem Neve Campbell.

A descrição revela que o filme continua com “os quatro sobreviventes dos assassinatos de Ghostface quando eles deixam Woodsboro para trás e iniciam um novo capítulo.”

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett irão dirigir o filme, a partir de um roteiro de James Vanderbilt e Guy Busick, que retornam como escritores.

Melissa Barrera (Sam), Jasmin Savoy Brown (Mindy), Mason Gooding (Chad) e Jenna Ortega (Tara) foram confirmados para retornarem. Hayden Panettiere, Dermot Mulroney e Courteney Cox completam o elenco.

Pânico 6 chega aos cinemas em 31 de março de 2023.

