Pânico 6: Pôster indica detalhes da trama do filme

O filme Pânico 6 ganhou um novo pôster, que indica mais detalhes sobre a trama do novo filme da franquia criada por Wes Craven.

No dia de Natal, a Paramount Pictures revelou o pôster, que dá dicas sobre o longa-metragem, mostrando algumas imagens do Ghostface nos telões da Times Square.

Na imagem, é possível ver algumas mensagens, como o filme fictício Facada, ou “Nova York, novas regras”, mostrando que o novo filme pode seguir o caminho de Pânico 2 (via ScreenRant).

O longa pode seguir qualquer um dos personagens indo para a faculdade, ou mesmo uma aparição de Cotton Weary, acusado injustamente por Sidney por ter assassinado sua mãe.

Além disso, é possível que o público possa ficar contra os sobreviventes no novo longa, após algumas sequências de Facada serem um grande fracasso, e Facada 8 ser um bom reboot. Por isso, alguns fãs estariam fazendo uma sequência para esse reboot.

Veja o pôster, abaixo.

Mais sobre Pânico 6

A franquia Pânico foi revitalizada com o quinto filme, lançado no início desse ano, e que contou com parte do elenco original e novos atores para estrelar a saga.

“O terror acompanhará os quatro sobreviventes do recente massacre de Ghostface, Sam, Tara, Chad e Mindy, que decidem se mudar de Woodsboro para recomeçar em uma nova cidade. No entanto, em pouco tempo, eles se tornam alvo de um novo serial killer mascarado”, diz a sinopse do novo filme.

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett irão dirigir o filme. O elenco conta com Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Goodin, Jenna Ortega Hayden Panettiere, Dermot Mulroney, Josh Segarra, Jack Champion, Liana Liberato, Devyn Nekoda, Courteney Cox, Samara Weaving e Tony Revolori.

Pânico 6 estreia em 9 de março de 2023 nos cinemas.

