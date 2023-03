Pânico 6: Produtor comenta possível retorno de Sidney no próximo filme

Pânico 6 conta com a ausência de Sidney Prescott (Neve Campbell), porque sua atriz não conseguiu fechar acordo para retornar. Mas se depender dos criadores do filme, a porta está aberta para a participação de Campbell no próximo longa.

“Olha, ela é uma pessoa incrível”, disse o produtor William Sherak ao Deadline. “Nós nos divertimos muito com ela em [Pânico 5], [então] olhamos para isso e dizemos que ela é uma parte espetacular desta franquia. Queremos que ela tome as decisões certas para ela, e ela sempre será bem-vinda e parte desta franquia. Acho que a diversão que [os roteiristas] Jamie [Vanderbilt] e Guy [Busick] tiveram em [Pânico] 5 e 6 prova que qualquer um pode existir nesta franquia a qualquer momento. Então, nós olhamos para ela e dizemos, ‘É uma porta, está aberta, e a qualquer momento você pode entrar pela porta, seja quem for, como um personagem deste legado’. Continuamos a estender nossos personagens e todos eles são pessoas incríveis que podemos trazer de volta a qualquer momento”, afirmou.

O produtor continuou: “Esta história é incrível na maneira que foi contada, e todos nela são espetaculares. E, conforme olhamos para o futuro, se nos permitirem continuar fazendo [os filmes], todo e qualquer um que já esteve neles antes pode ser parte [dos próximos filmes] novamente. Nosso elenco é parte de nossa família e nós olhamos para eles dessa maneira, e só queremos continuar nos divertindo fazendo os filmes, então a qualquer momento, isso pode fazer parte da franquia”, finalizou.

Personagens no pôster de Pânico 6.

Mais sobre Pânico 6

A franquia Pânico foi revitalizada com o quinto filme, lançado no início de 2022, e que contou com parte do elenco original e novos atores para estrelar a saga.

Pânico 6 acompanha os quatro sobreviventes do recente massacre de Ghostface, Sam, Tara, Chad e Mindy, que decidem se mudar de Woodsboro para recomeçar em Nova York. Mas Tara, a última sobrevivente, começa a ter colapsos psicológicos ao ver os fantasmas de assassinos do passado. Enquanto isso, sua irmã, Sam, tenta manipulá-la fingindo ser Ghostface. Mas quando seu plano dá errado, três novos assassinos mascarados aparecem em cena, deixando a questão de quem sobreviverá e quem será a última vítima a serem respondidas.

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett dirigiram o filme. O elenco conta com Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Goodin, Jenna Ortega Hayden Panettiere, Dermot Mulroney, Josh Segarra, Jack Champion, Liana Liberato, Devyn Nekoda, Courteney Cox, Samara Weaving e Tony Revolori.

Pânico 6 está em cartaz nos cinemas brasileiros.

