Pânico 6 quase cortou uma de suas melhores cenas

A sequência de cenas do metrô de Pânico 6, considerada uma das melhores do filme, quase não foi filmada.

Em entrevista ao CBR, o codiretor Matt Bettinelli-Olpin e o produtor executivo Chad Villella explicaram os desafios de gravar as cenas:

“Os desafios de colocar isso na tela começaram na pré-produção, quando descobrimos que não tínhamos ideia de como faríamos isso em termos de conseguir um vagão do metrô”, disse Bettinelli-Olpin. “No fundo, pensamos: ‘Vamos pegar um metrô, adaptá-lo e fazer tudo dar certo’. Então, descobrimos que estava fora de questão. Teria custado um bilhão de dólares. Tivemos muitas conversas sobre isso. 30% da pré-produção foi tipo, ‘Como vamos fazer essa sequência do metrô?’.

Villella acrescentou: “Houve vários momentos em que pensamos: ‘Talvez devêssemos apenas cortar as cenas? Então, nós decidimos, ‘Absolutamente, sob nenhum p**** de circunstância.’”.

O diretor afirma que foi necessário uma colaboração entre todos os departamentos do longa para as cenas do metrô acontecerem:

“Esta foi uma prova de como todos na equipe foram ótimos. Todos trabalharam juntos para descobrir como podíamos conseguir isso. Como podemos construí-lo? Como podemos criar algo que pareça estar se movendo? Este foi um trabalho em conjunto com todos os departamentos, incluindo figurinos, e todos superaram nossas expectativas. Lembro que quando entramos no set, a reação foi ‘Este é um metrô. Sinto que estamos em Nova York’, que é exatamente o que queríamos. Não parecia um set de filmagem. Parecia que você estava no metrô”, concluiu Bettinelli-Olpin.

Pânico 6 se tornou sucesso de bilheteria no Brasil, tendo a melhor estreia de todos os filmes da franquia.

Personagens no pôster de Pânico 6.

Mais sobre Pânico 6

A franquia Pânico foi revitalizada com o quinto filme, lançado no início de 2022, e que contou com parte do elenco original e novos atores para estrelar a saga.

Pânico 6 acompanha os quatro sobreviventes do recente massacre de Ghostface, Sam, Tara, Chad e Mindy, que decidem se mudar de Woodsboro para recomeçar em Nova York. Mas Tara, a última sobrevivente, começa a ter colapsos psicológicos ao ver os fantasmas de assassinos do passado. Enquanto isso, sua irmã, Sam, tenta manipulá-la fingindo ser Ghostface. Mas quando seu plano dá errado, três novos assassinos mascarados aparecem em cena, deixando a questão de quem sobreviverá e quem será a última vítima a serem respondidas.

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett dirigiram o filme. O elenco conta com Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Goodin, Jenna Ortega Hayden Panettiere, Dermot Mulroney, Josh Segarra, Jack Champion, Liana Liberato, Devyn Nekoda, Courteney Cox, Samara Weaving e Tony Revolori.

Pânico 6 está em cartaz nos cinemas brasileiros.

