Pânico 6 será “frenético” e “visceral”, diz diretor

Um dos diretores de Pânico 6, Tyler Gillett, prometeu que o novo filme do Ghostface será um dos mais brutais da franquia. O cineasta definiu Pânico 6 como “frenético” e “visceral”.

“Parte de nossa tarefa em Pânico 5 era tocar os maiores sucessos, para realmente mostrar que fazíamos parte de uma longa linhagem de personagens”, afirmou o diretor em entrevista ao NME. “Com Pânico 6, queremos tirar todos da zona de conforto e criar algo mais sério e cru”.

O diretor continuou: “[Pânico 6] É frenético e realmente visceral. Há muito mais de Matt [Bettinelli-Olpin, codiretor] e eu neste filme. Acho que tivemos que fazer Pânico 5 para sentir que tínhamos permissão para fazer este. O filme tem todos os ingredientes, todas as coisas que amamos na franquia, mas tem uma atitude um pouco diferente. Achamos que as pessoas vão ficar muito empolgadas com ele”, finalizou.

Depois das primeiras fotos, foi divulgado um novo trailer de Pânico 6, nas versões legendada e dublada. Confira:

Mais sobre Pânico 6

A franquia Pânico foi revitalizada com o quinto filme, lançado no início desse ano, e que contou com parte do elenco original e novos atores para estrelar a saga.

Pânico 6 acompanhará os quatro sobreviventes do recente massacre de Ghostface, Sam, Tara, Chad e Mindy, que decidem se mudar de Woodsboro para recomeçar em Nova York. No entanto, em pouco tempo, eles se tornam alvo de um novo serial killer mascarado.

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett dirigiam o filme. O elenco conta com Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Goodin, Jenna Ortega Hayden Panettiere, Dermot Mulroney, Josh Segarra, Jack Champion, Liana Liberato, Devyn Nekoda, Courteney Cox, Samara Weaving e Tony Revolori.

Pânico 6 estreia em 9 de março de 2023 no Brasil.

Sobre o autor Diego Almeida