Pânico 6 terá reunião de atores de Friends

O ator Dermot Mulroney, que participou de três episódios de Friends, se reúne com uma das estrelas da série, Courteney Cox, em Pânico 6.

Durante entrevista à Parede, o ator abriu o jogo como foi a sensação de se reunir com a ex-colega de elenco tantos anos depois.

“Foi tão divertido falar com Courteney porque apareci com ela em Friends”, disse Mulroney. “Juntos decidimos que os três episódios que fiz eram de longe os mais favoritos de toda a série, o que parece estranho porque acabamos em um filme juntos e podemos falar sobre isso. Mas é incrível. Fiquei tão orgulhoso dessa designação, mesmo que tenha sido autoatribuída”, finalizou.

Courteney Cox reprisa o papel de Gale em Pânico 6, enquanto Dermot Mulroney faz o detetive Bailey.

Ghostface no trailer de Pânico 6

A franquia Pânico foi revitalizada com o quinto filme, lançado no início de 2022, e que contou com parte do elenco original e novos atores para estrelar a saga.

Pânico 6 acompanhará os quatro sobreviventes do recente massacre de Ghostface, Sam, Tara, Chad e Mindy, que decidem se mudar de Woodsboro para recomeçar em Nova York. Mas Tara, a última sobrevivente, começa a ter colapsos psicológicos ao ver os fantasmas de assassinos do passado. Enquanto isso, sua irmã, Sam, tenta manipulá-la fingindo ser Ghostface. Mas quando seu plano dá errado, três novos assassinos mascarados aparecem em cena, deixando a questão de quem sobreviverá e quem será a última vítima a serem respondidas.

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett dirigiam o filme. O elenco conta com Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Goodin, Jenna Ortega Hayden Panettiere, Dermot Mulroney, Josh Segarra, Jack Champion, Liana Liberato, Devyn Nekoda, Courteney Cox, Samara Weaving e Tony Revolori.

Pânico 6 será “frenético” e “visceral”, segundo o diretor – veja o trailer do filme.

Pânico 6 estreia em 9 de março de 2023 no Brasil.

