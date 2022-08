Pânico: Atriz revela se pretende voltar para a franquia

A atriz Neve Campbell, estrela de Pânico, revela se vai voltar para a franquia algum dia.

A intérprete de Sidney Prescott na famosa saga criada por Wes Craven, não vai estar em Pânico 6 por algumas exigências não atendidas pelo estúdio.

Em recente entrevista, ela revelou se algum dia pretende retornar na pele de sua personagem, para um futuro longa-metragem (via ScreenRant).

Segundo a estrela, ela ainda se importa com os filmes, e consideraria retornar caso o valor de seu salário fosse maior, como desejava.

“Eu me importo com esses filmes. Se eles viessem até mim com uma quantia que parecesse condizente com… o valor que eu lhes trago, eu certamente consideraria. Eu me importo com esses novos diretores. Eles fizeram um ótimo trabalho no último, e desejo-lhes sorte”, disse ela.

Ghostface retorna em Pânico 6

Após a ótima recepção da crítica em Pânico 5, a Paramount oficializou uma sequência, mas sem Neve Campbell.

A descrição revela que o filme continua com “os quatro sobreviventes dos assassinatos de Ghostface quando eles deixam Woodsboro para trás e iniciam um novo capítulo.”

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett irão dirigir o filme, a partir de um roteiro de James Vanderbilt e Guy Busick, que retornam como escritores.

Melissa Barrera (Sam), Jasmin Savoy Brown (Mindy), Mason Gooding (Chad) e Jenna Ortega (Tara) foram confirmados para retornarem. Hayden Panettiere, Dermot Mulroney e Courteney Cox completam o elenco.

Pânico 6 chega aos cinemas em 31 de março de 2023.

