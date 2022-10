Pantera Negra 2: Atriz de Coração de Ferro quase viveu outra personagem

A atriz que vai viver a Coração de Ferro em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2), Dominique Thorne, revelou que quase interpretou outra personagem no primeiro filme.

Mais cedo, a Marvel divulgou um novo trailer da sequência do aclamado longa-metragem de 2018, mostrando a sucessora de T’Challa.

Antes de ingressar como Riri Williams no MCU, Thorne havia tentado conquistar o papel de Shuri em Pantera Negra. No entanto, Letitia Wright acabou sendo escalada para viver a personagem (via ScreenRant).

“Não poderia haver uma pista mais segura para Riri entrar em seu gênio e seu super-herói do que no mundo de Wakanda, que é conhecido como um paraíso para o brilho negro”, disse ela.

Thorne ainda comenta sobre o que esperar da estreia de Coração de Ferro, que busca conhecer a si mesma no novo filme.

“Somos nós conhecendo-a enquanto ela conhece esse lado de si mesma e como ela pode impactar o mundo”, concluiu a atriz.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) abordará a morte de T’Challa, que era interpretado por Chadwick Boseman, que infelizmente faleceu em 2020.

O enredo trará Namor como o principal vilão. O personagem é antigo nos quadrinhos da Marvel, mas terá a sua origem alterada para evitar comparações com o Aquaman, da DC.

“Em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, a Rainha Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e as Dora Milaje (incluindo Florence Kasumba), lutam para proteger sua nação dos poderes intervenientes do mundo após a morte do Rei T’Challa”, diz a sinopse.

“Enquanto os Wakandanos esforçam-se para abraçar seu próximo capítulo, os heróis devem se unir com a ajuda de Nakia (Lupita Nyong’o) e Everett Ross (Martin Freeman) para forjar um novo caminho para o Reino de Wakanda. Introduzindo Tenoch Huerta como Namor, rei de uma nação submarina secreta”, continua a sinopse.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) chegará aos cinemas em 10 de novembro.

