Pantera Negra 2 chega ao catálogo do Disney+

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, o segundo filme do herói da Marvel, foi lançado no catálogo do Disney+ nesta quarta-feira (1). O lançamento original do filme aconteceu em novembro de 2022 no Brasil.

No longa da Marvel, a Rainha Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e Dora Milaje lutam para proteger a nação de Wakanda das potências mundiais que intervêm após a morte do rei T’Challa (interpretado por Chadwick Boseman). O filme inclusive presta uma homenagem ao falecido ator da Marvel.

Pantera Negra 2, que encerra a Fase 4 do MCU, conquistou quatro indicações ao Oscar deste ano, incluindo Melhor Atriz Coadjuvante para Angela Bassett – ela é a primeira atriz da Marvel a ser indicada para esta categoria – e Melhores Efeitos Visuais.

Veja o trailer legendado:

Pantera Negra 3 em desenvolvimento

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre foi um dos grandes sucessos da Marvel e já está sendo desenvolvido o terceiro filme do personagem.

Durante o tapete vermelho do Globo de Ouro deste ano, a atriz Letitia Wright deixou escapar uma informação e revelou que um novo filme da franquia está nos planos.

No entanto, ela indicou que vai demorar até que Pantera Negra 3 seja lançado, embora a atriz esteja muito animada (via ComicBook).

“Acho que já está em andamento. Você sabe, nós tivemos dois anos incríveis apenas lançando e todos se unindo para apoiá-lo”, disse ela. “Precisamos de um pouco de pausa, precisamos nos reagrupar, e Ryan Coogler precisa voltar ao laboratório então vai demorar um pouco, mas estou muito animado para vocês verem isso.”

Até o momento, a Marvel Studios ainda não anunciou uma sequência do segundo filme, e quais os planos para a franquia Pantera Negra.

