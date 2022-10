Pantera Negra 2: Diretor indica dinâmica entre Shuri e nova personagem

O diretor de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2), Ryan Coogler, indicou como será a dinâmica entre Shuri e a Coração de Ferro.

Um dos lançamentos mais aguardados do ano, o último filme da Marvel em 2022 promete fechar a Fase 4, muito criticada pelos fãs.

Após o trailer ser divulgado, o público pôde ver um pouco mais da Coração de Ferro interpretada por Dominique Thorne no longa-metragem.

Coogler revelou que Shuri e ela terão uma boa dinâmica, visto que apresentam poucas semelhanças, mas são muito diferentes do que imaginam (via ScreenRant).

“O filme lida com muitas coisas, mas uma delas são os contrastes, pessoas que existem em contraste, mas há um fio de semelhança. Neste filme, vemos Shuri conhecer alguém que tem algumas coisas em comum com ela, mas também é muito diferente”, disse ele.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) abordará a morte de T’Challa, que era interpretado por Chadwick Boseman, que infelizmente faleceu em 2020.

O enredo trará Namor como o principal vilão. O personagem é antigo nos quadrinhos da Marvel, mas terá a sua origem alterada para evitar comparações com o Aquaman, da DC.

“Em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, a Rainha Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e as Dora Milaje (incluindo Florence Kasumba), lutam para proteger sua nação dos poderes intervenientes do mundo após a morte do Rei T’Challa”, diz a sinopse.

“Enquanto os Wakandanos esforçam-se para abraçar seu próximo capítulo, os heróis devem se unir com a ajuda de Nakia (Lupita Nyong’o) e Everett Ross (Martin Freeman) para forjar um novo caminho para o Reino de Wakanda. Introduzindo Tenoch Huerta como Namor, rei de uma nação submarina secreta”, continua a sinopse.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) chegará aos cinemas em 10 de novembro.

