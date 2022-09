Pantera Negra 2: Diretor responde a principal pergunta do filme

O diretor de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2), Ryan Coogler, respondeu a principal pergunta do filme.

Com a morte do astro Chadwick Boseman em 2020, muitos fãs questionavam sobre como seria a sequência da Marvel sem o protagonista.

Em recente entrevista para a Empire, Coogler disse que a pergunta de continuar na produção sempre o circulava. Ele responde que esse questionamento se tornou muito relevante com o passar do tempo.

“Como você continua diante de probabilidades aparentemente intransponíveis?”, relembrou o diretor.

“Infelizmente, essa pergunta se tornou cada vez mais relevante. Tanto para a humanidade como um todo, mas também para as pessoas em nossa produção que estavam voltando para este. Tornou-se super-relevante quando perdemos nosso irmão”, comentou ele.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) abordará a morte de T’Challa, que era interpretado por Chadwick Boseman, que infelizmente faleceu em 2020.

O enredo trará Namor como o principal vilão. O personagem é antigo nos quadrinhos da Marvel, mas terá a sua origem alterada para evitar comparações com o Aquaman, da DC.

“Em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, a Rainha Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e as Dora Milaje (incluindo Florence Kasumba), lutam para proteger sua nação dos poderes intervenientes do mundo após a morte do Rei T’Challa”, diz a sinopse.

“Enquanto os Wakandanos esforçam-se para abraçar seu próximo capítulo, os heróis devem se unir com a ajuda de Nakia (Lupita Nyong’o) e Everett Ross (Martin Freeman) para forjar um novo caminho para o Reino de Wakanda. Introduzindo Tenoch Huerta como Namor, rei de uma nação submarina secreta”, continua a sinopse.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) chegará aos cinemas em 10 de novembro.

