Pantera Negra 2 e Homem-Formiga 3 podem decepcionar nas bilheterias chinesas

Os filmes Pantera Negra: Wakanda Para Sempre e Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) podem decepcionar nas bilheterias chinesas.

A China vem sendo um país onde diversos filmes de Hollywood passam por dificuldades para estrear nos cinemas chineses.

Embora Pantera Negra 2 tenha atraído milhares de fãs pelo mundo, ele ainda não estreou no país que é o segundo maior mercado cinematográfico mundial (via CBR).

Os números mostram que o interesse da população local pelos dois filmes da Marvel são muito menores quanto o interesse por Avatar: O Caminho da Água.

Enquanto pouco mais de 158 mil chineses querem assistir Pantera Negra 2, 115 mil pessoas querem ver Homem-Formiga 3. Por sua vez, Avatar: O Caminho da Água atraiu 1,4 milhão de pessoas interessadas em assistir o longa-metragem. Na China, a sequência de Avatar acumulou quase US$ 230 milhões, com uma bilheteria total de mais de US$ 2 bilhões.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania estreia em 2023

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) conta com os retornos de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, bem como o diretor Peyton Reed.

Kang, o Conquistador, vivido por Jonathan Majors e introduzido na série Loki, é o grande vilão de Homem-Formiga 3, longa que inicia a Fase 5 do MCU e vai explorar mais sobre o Reino Quântico.

A trama vai se concentrar na família Pym e nos heróis principais dentro do Reino Quântico, enquanto tentam lutar para encontrar um caminho para casa.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania chegará aos cinemas em 16 de fevereiro.

Os dois primeiros filmes do Homem-Formiga estão disponíveis no Disney+.

