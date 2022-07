Pantera Negra 2 faz grande mudança em Namor

A Marvel lançou o trailer de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2), que mostra que Namor está no filme. Mas ele terá uma grande diferença em relação aos quadrinhos.

Interpretado por Tenoch Huerta, o Namor do MCU é bem diferente dos quadrinhos. Embora seu visual básico seja próximo do Namor da Era de Prata – shorts verdes com cinto dourado, braçadeiras douradas e muita pele à mostra – ele também tem uma roupa cerimonial.

Continua depois da publicidade

A aparência do traje parece estar ligada às civilizações mesoamericanas. Isso levou à especulação de que a Marvel fez uma grande mudança em Namor, tornando-o rei de um reino subaquático na América do Sul, em vez de Atlântida.

Mercadorias de Pantera Negra 2: Wakanda Para Sempre agora confirmaram essa teoria. O site da Hasbro (via ScreenRant) agora está aceitando pré-encomendas de mercadorias relacionadas ao filme , e a descrição da figura de ação da Marvel Legends de Namor revela que ele não é o governante da Atlântida.

“O governante de Talocan, uma antiga civilização escondida nas profundezas do oceano, Namor não vai parar por nada para proteger seu povo.”

Pantera Negra 2 chega nos cinemas

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) é um filme de super-herói baseado no personagem da Marvel Comics, Pantera Negra. O filme vai introduzir a heroína Coração de Ferro ao MCU.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, é a sequência de Pantera Negra de 2018 e parte do MCU.

O filme está sendo dirigido por Ryan Coogler, que co-escreveu o roteiro com Joe Robert Cole, e é estrelado por Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Letitia Wright, Winston Duke e Angela Bassett.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) estreia em 11 de novembro de 2022.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.