Pantera Negra 2 ganha pôster com novas protagonistas

O novo filme da Marvel, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2), ganhou um novo pôster com suas novas protagonistas.

Um novo cartaz do longa-metragem que vai finalizar a Fase 4 foi lançado, trazendo Shuri, Nakia e Ramonda sendo os destaques (via The Direct).

As personagens estão cruzando os braços como o próprio Pantera Negra fazia. O rei T’Challa, do falecido Chadwick Boseman, está ao fundo, as observando.

Foi confirmado na sinopse oficial apresentada pelo estúdio que o herói morreu, e o povo de Wakanda luta para manter o equilíbrio no reino. Além disso, Namor foi revelado no primeiro trailer.

Confira o pôster, abaixo.

Mais sobre Pantera Negra 2

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) é um filme de super-herói baseado no personagem da Marvel Comics, Pantera Negra. O filme vai introduzir a heroína Coração de Ferro ao MCU.

“Em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, a Rainha Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e as Dora Milaje (incluindo Florence Kasumba), lutam para proteger sua nação dos poderes intervenientes do mundo após a morte do Rei T’Challa”, diz a sinopse.

“Enquanto os Wakandanos esforçam-se para abraçar seu próximo capítulo, os heróis devem se unir com a ajuda de Nakia (Lupita Nyong’o) e Everett Ross (Martin Freeman) para forjar um novo caminho para o Reino de Wakanda. Introduzindo Tenoch Huerta como Namor, rei de uma nação submarina secreta, o filme também traz Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livanalli”, conclui a sinopse.

O filme está sendo dirigido por Ryan Coogler, que co-escreveu o roteiro com Joe Robert Cole, e é estrelado por Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Letitia Wright, Winston Duke e Angela Bassett.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) estreia em 11 de novembro de 2022.

