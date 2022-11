Pantera Negra 2 iria apresentar mais sobre ESSE personagem

Alerta de spoiler

O filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) é um dos grande sucessos da Marvel no ano, sendo muito elogiado pela crítica especializada.

Além de apresentar a nova versão do herói, o longa-metragem ainda inclui um novo personagem, que originalmente teria mais tempo de tela.

“Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e as Dora Milaje lutam para proteger Wakanda da intervenção internacional após a morte do rei T’Challa. Enquanto o povo se esforça para abraçar seu próximo capítulo, os heróis devem se unir a Nakia e Everett Ross para forjar um novo caminho para o amado reino”, afirma a sinopse oficial do longa.

Pantera Negra 2 conta com o retorno de Letitia Wright (Shuri), Angela Bassett (Rainha Ramonda), Danai Gurira (Okoye), Lupita Nyong’o (Nakia), Winston Duke (M’Baku) e Martin Freeman (Everett Ross).

Toussaint teria grande foco na história

Um dos roteiristas do filme, Joe Robert Cole, revelou que a história original era focada em Toussaint, o novo personagem do MCU.

Toussaint é filho de T’Challa com Nakia, e vive com a mãe no Haiti, nunca tendo sido revelado para o povo de Wakanda (via ScreenRant).

“Nós realmente estávamos mais focados na criança na narrativa, e seu filho fazia parte disso. Obviamente isso mudou, mas queríamos que ele existisse no filme de alguma forma. Foi muito mais reduzido”, disse ele.

“Não apenas emocionalmente, mas apenas narrativamente para a história e como isso afeta os personagens da história quando eles descobrem essas informações e assim por diante. Brincamos um pouco, mas ele nunca teria uma presença muito maior depois que Chadwick Boseman faleceu”, concluiu.

Embora o filho de T’Challa seja muito jovem para ter um impacto em alguma história no MCU, ele terá um futuro em outras produções, incluindo um possível Pantera Negra 3.

O ator Winston Duke, que interpreta M’Baku, revelou que seu personagem é o rei de Wakanda no final de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.

No entanto, como Toussaint é filho do antigo governante, ele é o herdeiro legítimo ao trono, já que Shuri aparentemente não quer governar.

Além disso, futuramente, Toussaint pode ainda assumir o manto de Pantera Negra de Shuri, caso realmente a Marvel esteja planejando isso.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre continua em cartaz nos cinemas brasileiros. O filme deve estrear em breve no Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma.

