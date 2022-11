Pantera Negra 2 já apresentou o próximo Nick Fury do MCU

Alerta de spoiler

O novo filme da Marvel, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2), está tendo uma boa bilheteria no ano, sendo um dos mais elogiados dos críticos.

Mas, possivelmente, muitos fãs não notaram que o longa-metragem já apresentou o próximo Nick Fury do MCU, e essa nova versão será uma mulher.

“Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e as Dora Milaje lutam para proteger Wakanda da intervenção internacional após a morte do rei T’Challa. Enquanto o povo se esforça para abraçar seu próximo capítulo, os heróis devem se unir a Nakia e Everett Ross para forjar um novo caminho para o amado reino”, afirma a sinopse oficial do longa.

Pantera Negra 2 conta com o retorno de Letitia Wright (Shuri), Angela Bassett (Rainha Ramonda), Danai Gurira (Okoye), Lupita Nyong’o (Nakia), Winston Duke (M’Baku) e Martin Freeman (Everett Ross).

Valentina Allegra de Fontaine vai desempenhar papel como Fury

Em entrevista ao ScreenRant, o produtor do filme, Nate Moore, confirmou que Valentina Allegra de Fontaine será como o Nick Fury nos próximos filmes.

A personagem de Julia Louis-Dreyfus já apareceu em alguns projetos anteriores, como Viúva Negra e Falcão e o Soldado Invernal.

Ele revelou que a ideia da dinâmica entre Valentina e Everett Ross foi ideia do diretor Ryan Coogler, e comparou ela com Nick Fury na Fase Um do MCU.

“Certamente, esta não é a última vez que você verá Valentina. Acho que agora, claramente, ela e Ross podem se encontrar em mesas diferentes no mesmo restaurante. O detalhe sobre o relacionamento anterior foi algo que Ryan Coogler achou que seria muito divertido e interessante de explorar”, disse ele.

“Espero que possamos construir sobre isso. Mas com Valentina, muito parecido com Nick Fury na Fase Um, estamos lentamente construindo a história de uma mulher que talvez tenha o dedo em mais tortas do que você pensa. Veremos se isso é bom ou ruim para o MCU”, concluiu o produtor.

Valentina mostrou por que está comandando uma das agências de inteligência mais poderosas dos Estados Unidos, se tornando uma personagem extremamente importante.

Ela possui a capacidade de criar estratégias e enganar alguém próximo a ela, na tentativa de obter informações muito valiosas.

Mesmo que Valentina e Fury sejam semelhantes em suas habilidades, suas motivações são muito diferentes, o que a torna muito mais instável.

A substituta de Fury é egoísta e focada apenas em servir seu país, não proteger o mundo de ameaças que estão por vir, como é o caso de Fury.

Valentina pode ser muito perigosa, e usar tudo o que Fury não usou no MCU, para se sobressair e ter tudo o que quer em suas mãos.

