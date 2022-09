Pantera Negra 2 pode ser banido em país europeu; entenda

O filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) pode não ser lançado em um país da Europa.

Grande lançamento e último da Marvel neste ano, a sequência muito aguardada terá o retorno de Letitia Wright, que sofreu sérias lesões no set.

Continua depois da publicidade

Após polêmicas envolvendo o nome da atriz sobre a vacina da Covid-19, uma nova polêmica surge, agora sobre o lançamento do filme (via The Direct).

A Disney está considerando cancelar o lançamento do longa-metragem na França, devido uma lei no país que exige que os filmes lançados nos cinemas esperem 17 meses antes de serem lançados em uma plataforma de streaming.

Todos os filmes da Fase 4 não chegaram ao Disney+ em território francês. O objetivo da ampla janela é permitir que os canais abertos transmitam a programação primeiro. Uma posição oficial deve ser tomada em breve.

Filme aguardado pelos fãs

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) abordará a morte de T’Challa, que era interpretado por Chadwick Boseman, que infelizmente faleceu em 2020.

O enredo trará Namor como o principal vilão. O personagem é antigo nos quadrinhos da Marvel, mas terá a sua origem alterada para evitar comparações com o Aquaman, da DC.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) chegará aos cinemas em 10 de novembro.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.