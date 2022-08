Pantera Negra 2: Por que Namor é uma ameaça tão grande para Wakanda

A Marvel lançou o trailer de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2), revelando o visual de Namor no filme. Desde então, foi revelado que ele não é governante de Atlântida e sim de Talocan, inspirado em lendas astecas. Mas fica a questão: por que ele é uma ameaça a Wakanda? Veremos isso agora.

Wakanda sempre se orgulhou de ser invencível. Por mais poderosa que a nação africana fictícia possa ser, no entanto, o trailer de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre mostrou claramente a Cidade Dourada sendo atingida por uma inundação devastadora.

A ideia é levantada dos próprios quadrinhos, onde – no evento Vingadores Vs. X-Men – Namor usou o poder da Força Phoenix para inundar Wakanda.

Isso serviu como o início de uma longa e brutal guerra entre Wakanda e Atlântida, que devastou ambos os impérios ocultos, com a rivalidade entre Pantera Negra e Namor construindo até um clímax, mesmo quando o próprio multiverso desabou ao seu redor.

Lá, Namor foi capaz de realizar seu feito porque ele tinha o poder ilimitado da Força Phoenix para atrair. No MCU, no entanto, a inundação parece bastante estranha, visto que Wakanda é encontrada na África Oriental.

Máscara do Pantera Negra em pôster de Wakanda Para Sempre.

Devastação de Namor

É possível que Namor inunde Wakanda com águas do lago Kivu. Esse é um dos três lagos estratificados na África a conter grandes quantidades de dióxido de carbono em sua camada inferior, e perturbar essas águas causaria um desastre natural muito pior do que uma inundação.

A explicação mais provável, no entanto, é que a nação do Pantera Negra mantém uma hidrelétrica, e Namor – ou alguns dos agentes de seu povo – irá destruí-la, resultando em uma dramática enchente do vale do rio.

O trailer de Pantera Negra 2 inclui uma cena em que Shuri está na sala do trono inundada e em chamas, olhando para a devastação que Namor e seu povo fizeram.

A cena foi deliberadamente reminiscente de uma em Pantera Negra, onde Killmonger queimou as ervas em forma de coração que permitem que novos Panteras Negras sejam criados. Simbolicamente, então, representa a destruição quase absoluta de Wakanda. Felizmente, é claro, haverá de fato um novo Pantera Negra – e é seguro dizer que Wakanda não cairá.

A pergunta interessante é se Namor é quem desencadeia o dilúvio. Descobriremos quando o filme ser lançado.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) estreia em 11 de novembro de 2022.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.