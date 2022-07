Pantera Negra 2: Quem deveria ser a sucessora de T’Challa

O novo filme da Marvel, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2), vai introduzir a sucessora de T’Challa (Chadwick Boseman) como a personagem titular. Há uma pessoa que deveria entrar no lugar do herói.

Depois que o luto diminuiu um pouco após o falecimento de Boseman, os fãs da Marvel começaram a se perguntar como o MCU lidaria com a morte do ator. Por fim, o estúdio decidiu não reformular o papel – e o manto de Pantera Negra será passado para outra pessoa quando Wakanda Para Sempre chegar aos cinemas em 11 de novembro.

O primeiro trailer da sequência equilibra a perda de Boseman e T’Challa, enquanto a nação de Wakanda homenageia seu rei caído, Nakia (Lupita Nyong’o), Shuri (Letitia Wright) e a rainha Ramonda (Angela Bassett) processam sua dor.

Mas enquanto eles lidam com a morte de T’Challa, Namor (Tenoch Huerta) emerge das profundezas do oceano e uma guerra começa entre seu povo e Wakanda.

No final do trailer, alguém se veste com um deslumbrante traje preto e dourado do Pantera Negra para impedir a nova ameaça, mas não está claro quem é o novo herói.

Há uma pequena lista de candidatos, mas há uma pessoa que está acima dos demais para ser o novo Pantera Negra.

Nakia deveria ser a Pantera Negra

Nakia deveria ser a sucessora de T’Challa, e existem algumas razões para isso. A principal delas é o fato de que ela é uma espiã experiente e é mais do que capaz de realizar missões perigosas para o bem maior.

Basta ver como Pantera Negra a apresenta. Ela está se passando por uma mulher civil que foi sequestrada por uma rede de tráfico – e quando T’Challa a intercepta, ela fica furiosa por ele ter interrompido sua missão e acabado com seu disfarce. Claramente, ela não tem problema em operar sozinha e sem apoio.

Nakia também é adequada para o papel por causa de sua personalidade e visão do mundo, bem como seu dever de ajudar os necessitados.

Ela deixa bem claro que Wakanda poderia estar fazendo mais para ajudar as pessoas mais pobres do mundo – embora ela queira fazer da maneira certa, ao contrário de Erik Killmonger (Michael B. Jordan) e suas visões extremistas.

Seu dever e moral estão firmemente estabelecidos, e isso fica claro quando ela convence T’Challa a trazer Everett Ross (Martin Freeman) de volta a Wakanda depois que o agente da CIA leva um tiro por ela, quando Klaue (Andy Serkis) escapa da custódia.

Não só isso, mas Nakia também não tem medo de engolir seu orgulho para fazer a coisa certa – como quando ela pede a ajuda de M’Baku (Winston Duke) depois que Killmonger usurpa T’Challa do trono.

Ela sabe que ele é a melhor opção para manter Wakanda segura, e sua preocupação é com as pessoas, não com a monarquia. Em sua essência, é disso que trata o papel de Pantera Negra.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) estreia em 11 de novembro de 2022.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.